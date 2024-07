Isabel Madow rechazó participar en "La Casa de los Famosos México", este es el motivo

Isabel Madow es una de las grandes figuras de la pantalla chica con una extensa trayectoria como modelo y presentadora, por ello, fue invitada para participar en la segunda temporada de “La Casa de los Famosos México”. Sin embargo, tuvo que rechazar el proyecto debido a un importante motivo y así lo reveló en una reciente entrevista en la que recordó su paso por “Big Brother VIP” hace más de 10 años.

Isabel Madow rechazó participar en "La Casa de los Famosos México"

El polémico reality show ha logrado reunir a destacadas personalidades en la industria e impulsado la fama de nuevos artistas, tal y como ocurrió con la influencer Wendy Guevara en la primera temporada. En esta ocasión Shanik Berman, Mario Bezares, Arath de la Torre y Gala Montes son algunos de los famosos que integran el programa al que también fue invitada Isabel Madow, quien reveló el motivo por el que tuvo que rechazar el proyecto.

Sigue leyendo:

No es Shanik Berman, este es el nombre real de la favorita de La Casa de los Famosos México: VIDEO

Gomita confiesa que recibe información de "afuera" por medio de los colores y fans piden que la expulsen de La Casa de los Famosos

“Me encantaría volver a entrar, ya casi 20 años de que estuve en ‘Big Brother’ yo creo que a la gente sí le gustaría verme ahí. Sí la pensé bastante, pero me empezó a entrar una ansiedad y angustia nada más pensar en dejar a mi hijo solo (...) No tengo quien me ayude con mi niño, esa era una razón y la otra me daba mucha angustia dejarlo (…) Tiene 7 años, es un niño muy pequeño que no creció con su papá y, pues nada, mi hijo me necesita. Obviamente necesito el trabajo porque mami tiene que trabajar, pero la salud emocional de mi hijo es más importante y yo no le puedo hacer eso”, dijo en entrevista con Eden Dorantes para YouTube.

La separación de Isabel Madow con el padre de su hijo

Isabel Madow comenzó su carrera participando en el programa “El Mañanero” junto a Brozo como la “Secretaria silenciosa”, su carisma y belleza le abrieron las puertas en otros proyectos como “Big Brother VIP” y “El Gran Hermano” en España. Luego de ello participó en otros programas como “La Escuelita VIP” de Jorge Ortiz de Pinedo, así como las telenovelas “Alma de Hierro” y en “Corazón salvaje”.

De acuerdo con la descripción de sus redes sociales, Madow ha participado en 11 obras de teatro, siete películas y más de 30 espectáculos. También estuvo en “Las estrellas bailan en Hoy” junto a Agustín Fernández, quien es uno de los integrantes de la segunda temporada en “La Casa de los Famosos México”.

Isabel Madow comenzó su carrera en el programa "El Mañanero" junto a Brozo. Foto: IG @isabelmadow

En 2018 Isabel Madow hizo pública su separación con el padre de su hijo, Federico Burbik, luego de dos años de relación y cuando su pequeño hijo tenía algunos meses de nacido. En aquel momento, la modelo, de 50 años de edad, declaró que mantiene una relación cordial con su expareja, a quien no le pediría pensión alimenticia.

“Creo que lo mejor es tener una relación cordial que estar peleando diariamente, ya que tampoco es el ambiente donde quiero que crezca mi hijo (…) Tenemos una linda amistad por mi bebé, no quiero que mi hijo sufra, él es su papá y no voy a quitarle eso. No estoy pidiendo una pensión alimenticia, lo que quiera darle a él y los lazos que quiera formar con Giorgio, son su responsabilidad”, dijo Madow en entrevista para la revista TVNotas.