Adrián Marcelo se burla de Nicola Porcella: "Sin Wendy no hubiera quedado en segundo lugar"

Los escándalos en “La Casa de los Famosos México” están lejos de terminar, pues algunos participantes han llevado los pleitos al exterior con fuertes revelaciones y burlas a otras personalidades. Tal y como lo hizo Adrián Marcelo, quien hizo mofa del paso de Nicola Porcella en el reality show asegurando que de no ser por su amistad con Wendy Guevara no habría logrado alcanzar la fama que tiene.

Adrián Marcelo se burla de Nicola Porcella

Aunque el influencer regiomontano arrancó el programa como uno de los favoritos junto a Ricardo Peralta, sus comentarios y constantes ataques contra otros participantes lo colocaron de inmediato entre los más odiados. Y los enfrentamientos podrían no terminar una vez que abandone “La Casa” ya que también arremetió contra otros famosos, como algunos de los que fueron parte de la primera temporada.

Adrián Marcelo se burla de Nicola Porcella. Foto: IG @soywendyguevaraoficial

El también conductor comenzó con Emilio Osorio al burlarse del lugar que obtuvo en el programa, continuó con el conductor Paul Stanley haciendo comentarios sobre las dificultades que enfrentó durante su participación. Continúo con Raquel Bigorra y Marie Claire Harp insinuando que nadie recordaría su paso por “La Casa de los Famosos México” o que son poco conocidas.

“Soy Nicola Porcella y sin Wendy no hubiera quedado en segundo lugar. Si Wendy no se hubiera enamorado de mí yo no estaría en ‘Hoy’ ahorita”, dijo Marcelo desatando risas entre Ricardo Peralta y Gomita, mientras que Agustín Fernández decidió quedarse callado ante los comentarios contra quienes son sus grandes amigos.

Nicola Porcella reprueba comentarios de Adrián Marcelo

Ante la popularidad de la que gozó en la primera temporada, Nicola Porcella no ha evitado ser cuestionado sobre la polémica que rodea al reality show y los comentarios de algunos habitantes como Adrián Marcelo. El actor peruano reprobó la actitud del influencer, sobre todo la que ha mostrado con Gala Montes y Arath de la Torre al burlarse de la depresión que padecen y que también él enfrenta.

“No estoy a favor de lo que están haciendo; no sé cómo sea como personas, pero no estoy a favor de nadie de ese cuarto. Cómplice también es el que avala y no defiende (…) Por eso digo que es difícil, porque estar en el lugar que digan ‘no puedes hacer algo porque sufres de esto’, es complicado, eso me duele”, dijo el actor en un encuentro con lo medios.

El actor no se quedó callado ante las burlas de Adrián Marcelo y compartió en su cuenta de X el video junto a un contundente mensaje: “Y sin Wendy no me hubieras querido pagar para que vaya a tu podcast. Te espero afuera con el mucho amor que te tiene la gente”.