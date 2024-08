Critican a Gomita por llamar "narcisista" a Briggitte Bozzo y tirar el vestido que le regaló

Los pleitos no se detienen en “La Casa de los Famosos México” y una vez más Gomita se convirtió en blanco de críticas luego de que tirara al piso el vestido que le regaló Briggitte Bozzo hace tan sólo unos días. Aunque la influencer no se detuvo tras despreciar la prenda, pues también lanzó comentarios ofensivos contra la actriz tachándola de “narcisista” y “loca” frente al resto de sus compañeros en el cuarto Tierra.

Gomita desprecia el regalo que le dio Briggitte Bozzo

La popularidad de algunos participantes en el reality show ha resultado seriamente afectada por la actitud que han mostrado con sus compañeros, sobre todo con los que forman parte del team Mar. Entre ellos destaca Araceli Ordaz, quien continúa recibiendo críticas en redes sociales por las constantes intrigas y bullying a Gala Montes, Briggitte Bozzo y Karime Pindter.

Esta vez se hizo viral el momento en el que Gomita tira al piso el vestido que hace algunos días le regaló Briggitte Bozzo, aunque la molestia de los internautas incrementó cuando Adrián Marcelo pisoteó la prenda y la influencer no detuvo los ataques al tachar de “narcisista” y “loca” a la también tiktoker.

¿Gomita y Briggitte Bozzo ponen fin a su rivalidad?

Pese a las declaraciones que ha realizado Gomita sobre los integrantes del cuarto Mar, se dijo dispuesta a terminar todo conflicto con Gala Montes y Briggitte Bozzo por lo que tuvo una conversación con la actriz en la cocina en la que le hizo saber todo lo que le molestaba y destacó los coqueteos con Agustín Fernández, por quien ha mostrado gran interés aún cuando éste ha dejado claro que no desea algo más que una amistad.

“No me quedé en ese cuarto por querer convivir o querer encajar, eso me vale madr**. Yo aquí tengo paz mental y es mi prioridad, así en mi vida totalmente cotidiana, pero no te tomes las cosas personales, cada cabeza es un mundo y si tienes un problema de eso háblalo conmigo porque en ningún momento te hice sentir mal porque no hablé contigo, ni de ti (…) Obviamente voy a apoyar a Gala porque es mi hermana, ella me ha defendido muchas veces”, dijo Bozzo.