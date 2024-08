En redes se burlan del posicionamiento de Adrián Marcelo: “No era propuesta de matrimonio”

La noche de ayer 19 de agosto de 2024 no sólo hubo polémica en “La Casa de los Famosos México”, sino también sorpresas por el comportamiento de algunos participantes. Uno de ellos es el generador de contenido regiomontano Adrián Marcelo porque le dedicó emotivas palabras a la actriz y modelo venezolana Briggitte Bozzo en el posicionamiento, así que en redes sociales es motivo de burlas.

Como pasa en cada Gala de eliminación, los jugadores del reality show se colocaron detrás del nominado que querían que abandonara la casa más famosa de México. El influencer, de 34 años de edad, se paró detrás de la generadora de contenido, de 23 años, a quien sujetó de la mano.

Adrián Marcelo elogió a Briggitte Bozzo en el posicionamiento. Foto: captura de video TikTok.

Adrián Marcelo resalta las “cualidades como mujer” de Briggitte Bozzo

Al estar frente a Brigitte Bozzo, Adrián Marcelo primero le dijo una actitud que no le gusta de ella: que celebra emotiva cada triunfo, ya que expresó que esto le duele. Posteriormente, el titular de “Radar” expuso que rompería con la intención original de posicionamiento para “resaltar” sus “cualidades como mujer”.

“(Admiro) tu entereza, tu brillo y la luz que transmites con tu mirada”, le dijo Adrián Marcelo a Briggitte Bozzo.

“Hoy estoy aquí, amén de que a la producción no le guste para resaltar tus cualidades como mujer”, le expuso inicialmente el influencer a la actriz de “Silvana sin lana”. “En ocasiones no me he expresado del todo correctamente sobre tu persona, pero hoy, en el horario más visto de televisión nacional, quiero felicitarte y decirte que admiro tu fortaleza mental”.

En redes, las palabras de Adrián Marcelo son motivo de burlas. Foto: captura de video TikTok.

Adrián Marcelo, motivo de burlas por las palabras que le dedicó a Briggitte Bozzo

Debido a que hoy es el cumpleaños de Brigitte Bozzo, Adrián Marcelo aprovechó desde ayer para felicitarla. De hecho, en pleno posicionamiento le dijo “te quiero dar un abrazo” por su cumpleaños, lo que hizo, además de que le dio un beso en la mejilla. Por lo mismo, en redes sociales numerosas personas indican que el generador de contenido parecía que estaba en una declaración de amor.

“No era propuesta de matrimonio”, “el enamorado” y “¿fue posicionamiento o entrega de votos matrimoniales”, son algunos comentarios que se leen en videos que se encuentran en TikTok, ya que algunas personas ya empezaron a “shippear” a los famosos, es decir, vincularlos sentimentalmente, pese a que el regiomontano ha agredido verbalmente a la famosa cuyo cuerpo ha criticado.

Ante esto, usuarios piden frenar este “shippeo” y no olvidar cómo ha sido el comportamiento de Adrián Marcelo. Algunas personas incluso han expuesto que el generador de contenido tendría una nueva estrategia para alargar su permanencia en “La Casa de los Famosos México”: colgarse de Brigitte Bozzo porque ya se dio cuenta de que es de las preferidas para ganar porque el público la ha salvado en cuatro ocasiones.