VIDEO: Natanael Cano se toma un líquido de dudosa procedencia que fue arrojado al escenario, ¿era orina?

Sin duda alguna, Natanael Cano es uno de los exponentes más destacados de los corridos tumbados, pero además de su fama y las canciones que lo han convertido en toda una estrella, el cantante se ha visto envuelto en varias polémicas y una de las más recientes desató las carcajadas de sus fans, pues el Nata decidió beber el líquido amarillento de una botella que alguien lanzó al escenario durante una de sus presentaciones.

Natanael Cano se toma un líquido amarillo en pleno concierto

El incidente ocurrió en un reciente concierto donde Natanael, conocido por su energía en el escenario y su conexión con el público, recogió una botella caída que contenía un líquido amarillento. "¿Qué es esto?", se le escucha decir en el video antes de tomar un sorbo sin ni siquiera pensarlo, pero el tono amarillo del líquido y su reacción llevaron a muchos a especular que había ingerido orina.

El video muestra al Nata levantando la botella y, después de un sorbo, diciendo: "Hijo de su p..., les dije pásenme la botella y me pasan thiner". Aunque la reacción del público fue estallar en carcajadas, la realidad es que el cantante se encontraba confundido por el contenido de la botella, pero así decidió darle un buen sorbo antes de siquiera olerla.

Su reacción desencadenó una serie de comentarios en redes sociales, en donde distintos usuarios se burlaron de la situación refiriéndose al líquido como "coca de piña", una manera burlona de llamarle a la orina; de la misma forma le dijeron que no podía ponerse "exigente" con las bebidas ya que hace algunos años, antes de la fama, consumía alcohol barato. Algunos de los comentarios en TikTok han sido:

"Siempre sale con sus Natadas" (@dy06eh9cf40w)

"que delicia JAJAJJAJAJAA" (@alejandra.15.jr)

"Ese concierto le dejó muy mal sabor de boca" (@cerezita_452)

El cantante de corridos tumbados no dudó en probar del extraño líquido que llegó hasta su escenario.

¡No, Natanael! ¡Eso no es refresco de piña!

Aunque la mayoría de las reacciones fueron de burla, afirmando que Natanael probó la orina de una persona desconocida, algunos defensores del cantante sugirieron que el contenido de la botella podría haber sido whisky, específicamente la reconocida marca Johnnie Walker Blue Label, ésto debido a que el color parece similar al que puede tener este tipo de licor bajo ciertas luces de escenario.

Hasta el momento, el cantante no ha dado ninguna declaración al respecto y todo parece indicar que se encuentra en perfecto estado de salud, por lo que seguramente no bebió nada de orina. A pesar de esto, el video ha sido compartido por distintas personas, quienes no han podido parar de reír con su reacción.

Las redes sociales explotaron con comentarios y teorías sobre lo sucedido.

No se puede negar que Natanael Cano ha revolucionado la música regional mexicana con su estilo de corridos tumbados, una fusión de corridos tradicionales con elementos del trap y el hip-hop. Desde su debut en 2019 con el álbum "Todo Es Diferente", ha lanzado varios discos que han alcanzado altos puestos en las listas de popularidad, tanto en México como en Estados Unidos. Actualmente se encuentra con una gira programada para los próximos meses, donde se espera que interprete canciones de su último álbum "NataKong", así como los temas que se han convertido en un clásico dentro de su carrera.