"Perdieron su trabajo": critican a Natanael Cano por pasarse de copas en concierto y amenazar a sus músicos | VIDEO

El cantante Natanael Cano volvió a dar de qué hablar durante uno de sus conciertos, pues en su más reciente presentación, al joven artista se le habrían pasado las copas y estalló contra su ingeniero de audio, asimismo, estuvo bebiendo y tirando líquido de las botellas que tomaba.

¡El intérprete de corridos tumbados lo volvió a hacer! Otra vez tuvo actitudes muy polémicas durante uno de sus shows, incluso esta vez hasta amenazó a su equipo de sonido con perder su trabajo después de haber tenido un mal sonido durante la mayor parte del concierto, según Natanael.

Natanael otra vez tuvo actitudes muy polémicas durante uno de sus shows | Foto: X @fierropariente

"Perdieron su trabajo": Critican a Natanael Cano por pasarse de copas en su concierto y amenazar a sus músicos

Cano detuvo su concierto para regañar a su ingeniero de audio, pues aseguró que durante todo el espectáculo el audio estuvo muy mal y ya cuando el espectáculo estaba a punto de terminar lo arreglaron, algo que le molestó demasiado y no dudó en externar su enojo y hasta les advirtió que perderían su trabajo.

“¿Ven la diferencia, ven la p$*&a diferencia? Un aplauso para los ingenieros de audio que ya nos acomodaron el sonido después de dos horas. ‘¡Ese grito para los que perdieron su trabajo’!”, dijo Cano arrastrando las palabras?

¿Ese es su ídolo? Critican a Natanael Cano por tratar mal a su músicos

En redes sociales han comenzado a difundirse varios videos en los que se pueden ver varios incómodos momentos que pasó el cantante mexicano arriba del escenario por supuestamente haber abusado del alcohol. En varias ocasiones golpeó el suelo, gritó groserías a su equipo y tiró botellas al suelo de lo que al parecer sería tequila.

A mitad del concierto, Natanael apenas podía sostenerse en pie y algunas de sus palabras ya no se le entendían. Además mientras cantaba no terminaba las letras o dejaba sonando la música, situación que internautas no pasaron desapercibida y lo criticaron por presentarse en esas condiciones pero también señalaron a las personas que aún lo van a ver a sus conciertos.