“Era un objeto”: Paola Durante revela los traumas que le generó una expareja

El nombre de Paola Durante volvió a aparecer en el panorama del espectáculo después del lanzamiento de '¿Quién lo mató?' y con esto el reactivar algunos de los grandes problemas que el implicó el asesinato de Paco Stanley. En esta ocasión, la conductora de tv acudió a un podcast para recordar uno de sus grandes traumas, y no, no tiene nada que ver con su relación con Paco Stanley.

Paola le contó en 'Derramando el té con Suriel' como una pareja le causó mucho daño, al punto de hacerla sentir como un objeto. Además de hacerla sentir como un objeto, la modelo dejó claro que esa persona terminó por causarle muchas inseguridades por su físico y en la intimidad. Durante aseguró que después de embarazarse criticaba mucho su apariencia.

Durante su participación en el podcast, Paola no se guardó nada a la hora de hablar sobre los traumas que le generó un ex, ya que la hizo sentir gorda y, hasta cierto punto, poco querida. En su relato dejó claro que nunca sintió que estuviera haciendo el amor con él, ya que jamás existieron muestras de afecto, solo iba a lo que iba y ya.

"Él creó mucha más inseguridad. Era de 'estás gorda', 'eres fea'. Al ahora de tener relaciones, eso nunca fue hacer el amor y yo pensaba que era hacer el amor. Yo me di cuenta que no fue así hasta que pasaron muchos, pero muchos años. No existía eso de caricias, ni besos", comenzó Paola.

El entrevistador le preguntó si era como si fuera un "objeto", a lo que Paola contestó que si sin dudarlo. "Un objeto. O sea, a lo que iba él y pues imagínate", contó Durante para después comenzar a explicar lo que vivió cuando terminó embarazada. La conductora dejó claro que cuando empezó a crecer el bebé dentro de ella, su ex comenzó a decirle que estaba gorda y muchos otros detalles que le generaron muchas inseguridades.

"Cuando me embaraza era de: 'estás gorda', 'eres fea', 'no puedes salir, tienes que cuidar a la niña'. Después no sé qué me dio, siempre que he pasado cosas así, algo me da el valor de irme. Siento que Dios si ha estado en situaciones bien difíciles en mi vida que algo pasa y siempre me saca de ahí", dijo Durante.