Marco Antonio Regil asegura que Paco Stanley sólo se burlaba de la gente y los agarraba de patiños

Marco aseguró que Paco se dedicaba a burlarse de la gente para hacerse más grande IG: marcoantonioregil / IG: elsofa.mx

El nombre de Paco Stanley sigue dejando mucho de qué hablar en México. En esta ocasión el encargado de traer el nombre del conductor fue Marco Antonio Regil, quien contó que la forma de trabajar de Paco no era la correcta, ya que se dedicaba a burlarse de la gente que trabajaba con él y de los que estaban en el público.

Marco comenzó su historia explicando cómo fue una de las primeras conversaciones con directivos de Televisa en 1997, cuando estaba por arrancar 'Atínale al precio'. El directivo le explicaba que en México el público no gritaba y no participaba mucho en los shows como en Estados Unidos. Regil dio su opinión sobre el tema y criticó a Stanley y su forma de trabajar.

Regil aseguró que Paco se dedicaba a burlarse de la gente (IG: marcoantonioregil)

Marco Antonio Regil asegura que Paco Stanley solo se burlaba de la gente

Paco Stanley fue considerado como el 'rey de la televisión' en la década de los 90. Todo lo que hacía el conductor funcionaba y gustaba a la gente en México, pero su comedia y forma de llevar los programas no duraría para toda la vida, ya que en muchas ocasiones se veía como se dedicaba a burlarse de la gente que trabajaba con él y con los integrantes del público. En ocasiones se le llegó a ver "encarándolos".

En esta ocasión, Marco Antonio Regil fue el encargado de contar cómo fue que le hizo saber este detalle a los directivos de Televisa cuando estaba por comenzar un nuevo programa para la televisión mexicana. El nacido en Tijuana dejó claro que la gente no gritaba y no participaba en los programabas debido a la forma de actuar de Paco Stanley. Nadie quiere que se burlen de él.

"Yo recuerdo, en 1997, cuando arrancaba 'Atínale al precio', Alberto Ciurana, que era el vicepresidente de programación de Televisa, nos dijo: 'Marco, en México los concursantes no grita, no se ríen, no hacen eso. Eso es en Estados Unidos'. Yo le dije a Beto: 'con todo respeto (...) en la televisión mexicana los concursantes no se ríen y no hacen todo eso porque el conductor -léase Paco Stanley, que era el rey en todo eso- se burla de la gente y los agarra de patiños", explicó Regil.

Paco buscaba hacerse grande a través de las burlas (IG: elsofa.mx)

Marco Antonio Regil llegó con una forma de conducir diferente

Después de exponer lo que no le parecía correcto y los motivos por los que el público no colaboraba más en los programas, Marco dejó claro que él tiene una forma diferente de conducir y con esto el poder involucrar a los fans del programa de una forma más blanca. El resultado fue que el público comenzó a brincar.