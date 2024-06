El día que Paco Stanley se enojó con el mariachi Gama mil en pleno programa: VIDEO

Paco Stanley fue uno de los mejores presentadores de televisión en la década de los 90. Sus programas siempre estuvieron rodeados con los mejores invitados, además de mucha risa y diversión. En esta ocasión vamos a recordar el día que fue el mariachi Gama mil y Rosenda Bernal, agrupación con la que tuvo un "problema" en pleno programa en vivo.

Se tiene que recordar que Paco tenía la broma de que iba a ir al programa Rosenda Bernal y el mariachi Gama mil y nunca salían. El día que sí estaban invitados para amenizar el programa, la agrupación y Stanley tuvieron un pequeño disgusto, ya que cuando los presentó no estaban en el escenario listos para comenzar con las dinámicas planteadas para el programa.

Paco tuvo que ir por el mariachi a la zona de ensayos porque no aparecían en el programa

El día que Paco se enojó con Rosenda Bernal y el mariachi Gama mil

En el video que comenzó a circular en redes sociales se puede ver a un Paco alegre, como en todos los inicios de sus programas para después terminar un poco molesto y saliendo del set de grabaciones para arremeter contra Rosenda y el mariachi. En el clip se muestra a como Stanley va hasta los camerinos para regañar a la agrupación de regional mexicano por no estar listos cuando los presentó.

"Con ustedes, Rosenda Bernal y el mariachi Gama mil", dijo Paco para después comenzar a preguntar por donde estaba el mariachi y Bernal. Después de preguntar en diferentes ocasiones, Mario Bezares le indicó que se encontraban ensayando en la parte trasera del escenario. El conductor no lo podía creer y terminó saliendo de cuadro para ir por ellos y regañarlos. Se tiene que recordar que los minutos en televisión son muy valiosos y costosos.

Rosenda aseguró que el mariachi llegó tarde

Paco va 'regañando' a todos por no tener listos a los invitados a la hora de iniciar el programa. Cuando llega a la zona donde se encontraban ensayando los músicos y Rosenda arremetió contra ellos. "¡Rosenda, ya estamos al aire, cómo son inútiles! ¡Ándale, cómo son inútiles! No puede ser, es el colmo de veras", Mientras Paco se lleva a todos los músicos al escenario, se ve como Rosenda hace cara de que los estaban regañando.

Stanley seguía regañando a su equipo de producción mientras el mariachi y Bernal aparecían entre el público para dirigirse al escenario a tocar. Cuando la gente comenzó a ver a los músicos, iniciaron los aplausos en el set de grabación. Se confirmaba que no era una broma y si estaba presente Rosenda. La intérprete ya estaba en el escenario y veía como Paco regañaba a todo el staff por no poder ir por la agrupación musical y por no tenerlos listos a la hora de comenzar el show. Posteriormente lo hizo con el mariachi.