"Movió muchas emociones": Paul Stanley habla por primera vez de la visita de Mario Bezares al programa Hoy

La visita de Mario Bezares al "programa Hoy" sigue dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento y más ahora que Paul Stanley rompió el silencio para revelar el motivo que lo llevó a abandonar la transmisión a pesar de ser considerado uno de los favoritos.

Fue hace una semana cuando el "programa Hoy" invitó y entrevistó a Mario Bezares, quien estará como participante en "La Casa de los Famosos México 2". Lo que más llamó la atención de la visita es que Paul Stanley no convivió con uno de los "amigos" más cercanos de su fallecido papá, Paco Stanley.

Sigue leyendo:

Los conductores siguen dando mucho de qué hablar. Foto: Instagram/@mbezares y @paulstanleyd

Paul Stanley rompe el silencio

Como te comentamos anteriormente, Paul Stanley, uno de los conductores más famosos en México, tomó la decisión de no estar presente en la entrevista que sus compañeros del "programa Hoy" le realizaron a Mario Bezares, amigo de su papá Paco Stanley y conductor de "La Casa de los Famosos México".

Ante esta situación el también conductor de "Miembros Al Aire" concedió una entrevista con Edén Dorantes en la que explicó el motivo de su decisión de no reencontrarse con Mario Bezares. Las declaraciones del presentador de televisión no pasaron desapercibidas para nadie.

Sin guardarse nada, el conductor del "programa Hoy" dijo que no le interesó aparecer junto a Mario Bezares, sin embargo, se mostró respetuoso por los proyectos que realiza la empresa en la que trabaja. Reiteró que prefiere que cada uno este por su lado y no se reencuentren.

"No me interesó, la neta. Respeto los proyectos de la empresa y cada quién por su lado", sentenció.

Para escuchar sus declaraciones reproduce el video a partir del minuto 2:30.

Finalmente, Paul Stanley reiteró que la decisión de no estar en la entrevista fue "personal" y la empresa no tuvo nada que ver. Aseguró que la presencia de Mario Bezares movió muchas emociones, por lo que determinó no estar presente en la controversial entrevista.