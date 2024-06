El día que Jorge Ortiz de Pinedo intentó hacerle una broma a Paco Stanley y terminó humillado en TV nacional

Paco Stanley fue un personaje de la televisión mexicana más queridos en todo el país. Uno de los motivos por los que siempre estaba invitado en diferentes shows tenía que ver con su poder de convocatoria, pero también por su facilidad para adaptarse a los diferentes programas y actividades. En esta ocasión, gracias a la serie de '¿Quién lo mató?' se volvió viral cuando fue invitado a un programa de Jorge Ortiz de Pinedo. El conductor lo recibió con una broma, pero no le saldría como esperaba.

Paco acudió como invitado a 'Al ritmo de la noche', donde Jorge Ortiz de Pinedo tenía una serie de actividades y momentos para disfrutar junto a uno de los grandes de la televisión en México. Dentro de los momentos más destacados se volvió viral el momento en el Jorge intentó hacerle una broma a Stanley, pero el conductor de TV no se dejó y se la devolvió.

Paco Stanley no se deja y le devuelve la broma a Jorge Ortiz de Pinedo

Paco tenía la potencia y el talento para adueñarse de todos los públicos, sin importar si era su programa o estaba de invitado. En su visita a 'Al ritmo de la noche' esto tardó en pasar, ya que el conductor de TV apareció para llenar con carisma, risas y ocurrencias el lugar. Durante la entrevista, Jorge quiso aplicarle una broma a Stanley al intentar hacer menos las cosas que hacían en su programa. No esperaba que Paco le diera la vuelta.

"Oye, gallinazo, macarenazo, pin pin pon pon, tiritititi. ¿De dónde sacas tantas tarugadas?", dijo Jorge para robarse las risas de todos los presentes en el foro de grabaciones.

Lo que no esperaba el conductor de 'Al ritmo de la noche' era que Paco no se iba a quedar callado y le respondería con un comentario que lo dejaría callado. Stanley tenía claro que no podía dejar que lo trataran así en un programa donde había sido invitado y menos ante un comediante de la talla de Jorge Ortiz de Pinedo.

"Luego te digo para que tengas éxito", dijo Paco para romper con el silencio incómodo y arrebatarse las risas de Jorge y de todos los presentes en el programa.

Este es uno de los grandes momentos de Paco Stanley en la televisión mexicana que pocos recuerdan. Ahora que el nombre del papá de Paul Stanley está en boca de todos gracias a la serie de Amazon Prime Video, la gente no solo recuerda el momento de su muerte, sino que también quieren presentar en redes sociales algunos de los grandes momentos que lo llevaron a consagrarse como uno de los mejores de la tv nacional.