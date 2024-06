Paul Stanley revela en "Hoy" lo que Paco Stanley le diría ahora que está por convertirse en padre: "que no sea baquetón"

Paul Stanley revela que le diría su papá previo a que nazca su hija IG: paulstanleyd / IG: joelybernat

Este domingo los papás de México y muchas otras partes del mundo están celebrando su día junto a sus familiares y seres queridos. Uno de los famosos que está celebrando por primera vez este día es nada más y nada menos que Paul Stanley. El conductor del programa Hoy está esperando a su primer bebé, por lo que ya cuenta como papá primerizo para la celebración de este 16 de junio. Ahora, previo a que nazca Victoria, vamos a recordar qué fue lo que el conductor del matutino piensa que le diría su papá.

Se tiene que recordar que Paco Stanley perdió la vida hace 25 años, por lo que no podrá disfrutar de ser abuelo. Teniendo esto en cuenta, Paul fue el encargado de revelar lo que piensa que le diría el locutor de radio ahora que será papá primerizo; expresó lo que piensa que le diría su papá durante una transmisión de Hoy.

Paul Stanley, con un nudo en la garganta, comenzó a imaginar y relatar lo que piensa que le diría su papá previo a que nazca su hija. El conductor de Hoy tenía claro que lo primero sería confesarle que será abuelo para después recibir el consejo que le daría el que fuera el conductor de TV más querido de la década de los 90.

"Yo creo que me diría que no sea baquetón y me aviente a cambiar pañales", dijo Paul para sacar las risas de todos los presentes.