"No sentí nada, ni siquiera tensión": Maryfer Centeno tras el "encuentro" de Paul Stanley y Mario Bezares

Momentos de tensión fueron los que se vivieron en la reciente transmisión del "programa Hoy" después de que la producción tomara la decisión de invitar a Mario Bezares, quien no tiene la mejor de las relaciones con Paul Stanley, hijo del fallecido conductor, Paco Stanley.

Para evitar cualquier tipo de confrontación, Paul Stanley no estuvo presente en la entrevista que le realizaron a Mario Bezares, nuevo participante de "La Casa de los Famosos México". La grafóloga, Maryfer Centeno analizó el "reencuentro" que protagonizaron los famosos.

Los comediantes se iban a reencontrar en Hoy. Foto: Instagram/@mbezares y @paulstanleyd

Maryfer Centeno analiza el reencuentro de Paul Stanley con Mario Bezares

En una entrevista con distintos medios de comunicación, compartida en el canal de YouTube "Qué buen chisme", Maryfer Centeno, la grafóloga más famosa en México, compartió su experiencia al convivir con Mario Bezares en la transmisión del "programa Hoy".

En la entrevista, Maryfer Centeno dijo que Mario Bezares, excompañero de Paco Stanley, estuvo bastante feliz y relajado en su visita al "programa Hoy". Además la experta contó que el creador del "Gallinazo" está muy ilusionado por ser uno de los participantes de "La Casa de los Famosos México".

"Mario Bezares estaba muy contento, muy relajada, muy ilusionado con entrar a La Casa de los Famosos. No sentí nada, ni siquiera tensión", contó.

Al ser cuestionada sobre la ausencia de Paul Stanley en el matutino de Televisa, Maryfer Centeno confesó que no tenía ninguna razón para convivir con Mario Bezares, pues no forma parte de esa sección. También dijo que no percibió ninguna tensión entre ellos.