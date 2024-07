Momentos de angustia se vivieron en el programa de Acércate a Rocío cuando una de las invitadas estuvo a punto de desmayarse después de enterarse que su nuera intentó seducir a su esposo. La conductora Rocío Sánchez Azuara trató de calmar a la mujer, sin embargo, la señora se encontraba muy exaltada. Al final la producción tuvo que intervenir, mientras que la conductora siguió resolviendo el caso que se estaba presentando.

En uno de los programas más recientes fue captado este momento que ya se hizo viral en redes sociales, pero en lugar de que a los internautas les causara asombro por la sorpresa que se llevó la mujer, les causó risa; señalaron que la mujer fue muy buena actriz al interpretar la escena del desmayo, y es que se dice que los capítulos no son reales y los casos son actuados. Aunque esto no se ha confirmado, en TikTok, aplaudieron el talento de la señora.

Seguir leyendo:

Panelista de "Acércate a Rocío" enfurece y da tremenda cachetada a su pareja por haber embarazado a su amiga: VIDEO

Panelista de "Acércate a Rocío" se sienta sobre su novio porque asegura que Rocío le "puede echar los perros"

Invitada de “Acércate a Rocío" casi se desmaya en pleno programa tras enterarse que su nuera intentó seducir a su esposo

En el episodio "Mi nuera no me deja conocer a mi nieta" la panelista de nombre "Lucía" llevaba varios minutos exaltada, pero de un momento a otro su actitud de salió de control, lo que supuestamente llevó a que casi se desmayara. Harta de su actitud, Rocío Sánchez Azuara pidió a la producción que llevaran una silla de ruedas y que la sacaran del foro para que no sufriera en su silla un problema de salud.

"Tranquila, respira, no te desgastes, '¿la sacamos, no?'. Lucía no hables por favor, mantente callada, sal del foro, déjate atender", dijo Azuara mientras pedía a los miembros de la producción que la sacaran y cerraran su micrófono.

La conductora Rocío Sánchez Azuara intentó calmar a la mujer, sin embargo, la señora se encontraba muy exaltada | Foto: YouTube Acércate a Rocío

Sacan a panelista de Acércate a Rocío que estaba a punto de desmayarse

La mujer fue retirada del foro, mientras que las otras mujeres se quedaron en el lugar para continuar con el caso. Por su parte Rocío, olvidó que recientemente se había marchado Lucía y siguió con el formato. Más tarde, la panelista se alteró como nunca antes y se fue directo contra su nuera, quien presuntamente intentó enamorar al esposo de la señora y no conforme con alterarse casi golpea a la joven pero pudieron detenerla a tiempo.

Fue evidente el enojo de Azuara en minutos previos al no poder calmar la prepotente y agresiva actitud de la mujer | Foto: YouTube Acércate a Rocío

Después de los instantes en los que su salud se vio comprometida ya no volvió al foro, lo que supone que lograron calmarla. Sin embargo, fue evidente el enojo de Azuara en minutos previos al no poder calmar la prepotente y agresiva actitud de la mujer, por lo que no siguió más en el episodio.