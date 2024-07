“¿Por qué te crees tanto?”: mujer enfrenta a Rocío Sánchez Azuara en "Acércate a Rocío" y ella le responde | VIDEO

Rocío Sánchez Azuara fue enfrentada por una mujer en pleno programa, quien le reclamó por "creerse mucho". Durante una emisión de "Acércate a Rocío" se vivieron momentos de intensidad luego de que una de las panelistas se puso frente a frente con la conductora y no dudó en decirle lo que no le gusta de ella, pero lo que no esperaba era la respuesta.

El programa conducido por Rocío Sánchez Azuara para televisión Azteca se ha convertido en uno de los más populares de la pantalla chica, sin embargo, algunos episodios han sido considerados polémicos por mostrar casos con una temática elevada de tono. Así fue durante esta emisión, pero como ya es costumbre, la presentadora supo cómo hacer frente al hecho.

La presentadora supo cómo hacer frente al hecho sin alterarse | Foto: TikTok @rodris_leon

Mujer enfrenta a Rocío Sánchez Azuara en pleno programa por “creerse mucho”

Durante el programa, una mujer, quien era parte de los panelistas, se paró de su asiento y sin mostrar algún tipo de temor, cuestionó a Rocío por "creerse mucho" e incluso, frente al público y los demás invitados reveló los desplantes que Azuara le ha hecho cuando la ve pasar por el barrio.

Pero lo que la panelista no esperaba era que Rocío la iba a escuchar atentamente y le iba a contestar con guante blanco. Cuando la mujer le reclamó, Azuara se portó tranquila y sin exaltarse le hizo algunas preguntas a la enfurecida invitada, pero al notar que la presentadora no iba a ceder ante sus gritos.

"¿Pinche vieja por qué te crees tanto?, dice la panelista, a lo que Rocío le pregunta, ¿Tú crees que me creo tanto, por qué?, y responde la invitada "Pues caminas muy así y a nadie le hablas, continúa Azuara "¿A poco, cuándo me has visto?", y responde "Toda la vida te veo pasar, ni saludas a nadie y te crees mucho".

La panelista no esperaba era que Rocío la iba a escuchar atentamente y le iba a contestar con guante blanco | Foto: TikTok @rodris_leon

Rocío Sánchez Azuara responde con guante blanco a panelista que la enfrentó

La invitada estaba muy enojada porque supuestamente Rocío siempre ignora a las personas de su alrededor y que incluso no saluda a nadie, acciones que a la mujer le molestan y le hacen pensar que Azuara "se cree mucho", por lo que la presentadora le explica que no es por ignorarla sino porque está pensando en otras cosas, así que procede a pedirle perdón y la panelista lo acepta, posteriormente se abrazan como símbolo de paz. Sin embargo, este momento se trató de un ejemplo para mostrar como se pueden resolver los conflictos.