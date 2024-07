Mario Bezares confiesa a Potro los excesos y lujos millonarios que vivió con Paco Stanley

Mario Bezares disfruta de La Casa de los Famosos México, reality donde se reencontró con Paola Durante, compañera con la que hace más de dos décadas sufrió la acusación por la muerte de Paco Stanley.

Con la segunda temporada apenas comenzando y algunos participantes como Shanik Berman o Adrián Marcelo luciendo como favoritos, La Casa de los Famosos México ha mostrado muchas confesiones puesto que Adrián, Shanik o Potro, se han encargado de entrevistar a muchos de sus compañeros.

La que ha cuestionado de forma más directa y fuerte es Shanik Berman, quien encontró en Paola Durante mucha información sobre su pasado.

Otro que aprovechó su momento fue Potro, quien platicó con Mario Bezares y le "sacó la sopa" sobre su pasado a lado de Paco Stanley.

Con la sinceridad que Bezares ha mostrado cuando se trata de hablar de su amigo, Mario recordó anécdotas que vivieron juntos. De la mano de esto, reflexionó sobre su actuar. En este sentido, confesó la vez que perdió un avión para ir a una presentación, por lo cual Stanley lo regañó severamente y le retiró su pago.

Una semana después, le dio un cheque y Bezares lo rechazó luego de sí haber dado la función pues el público le pidió a gritos que hiciera el clásico "Gallinazo".

En esos mismos recuerdos, Bezares admitió que su amigo si era muy "ojo alegre".

En ese mismo sentido, Mario Bezares admitió que debió ser más disciplinado, pero se desvelaban mucho puesto que trabajaban todo el día de lunes a viernes. Relató que solían tener programa de TV, programa de radio, comerciales y presentaciones. Esto llevó a que bebieran mucho.

En la misma charla, Mario contó que el dinero siempre fluyó en grandes cantidades, por lo que se dio una vida de lujos y acumuló mucho dinero.

"Hice mucha lana, mucha. Perdí todo... sí, también el valor de las cosas porque las compraba así, íbamos, viajábamos y él me decía, por ejemplo un 'Tenorio', él me decía si quería un sueldo o hablábamos al final. Yo decía que al final. Eran cinco semanas con dos funciones diarias, en el Teatro Ferrocarrilero, llenos agotados para ver 'El Tenorio' con un elencazo".

Tras mencionar a todos los actores de la época que participaron en "El Tenorio Cómico", destacando a Paty Navidad y a Lorena Rojas, agregó.

"Fíjate, en cinco semanas, dos funciones diarias, 1,800 personas en el teatro, son 3,600 personas diarias y costaba 200 pesos el boleto general, de aquel entonces. Se repartía todo, se pagaba teatro y me entregaba una bolsa de súper, toma, con 'cash'. Paco me preguntaba ¿qué, no lo vas a contar? ¿qué tal si te estoy robando? y yo le decía que no", relató.