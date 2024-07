Shanik Berman lanza fuerte pregunta a Paola Durante sobre la muerte de Paco Stanley | VIDEO

La llegada de Paola Durante a la segunda temporada de “La Casa de los Famosos México” ha dado de qué hablar, pues la modelo se encuentra en el programa junto a Mario Bezares con quien hace 25 años estuvo en prisión por su presunta participación en la muerte del conductor Paco Stanley. Al respecto, Shanik Berman no dudó en hacer una fuerte pregunta a la exbailarina sobre el responsable de asesinato.

Shanik Berman cuestiona a Paola Durante sobre Paco Stanley

Shanik Berman se ha caracterizado por no temer en decir lo que piensa y hacer preguntas directas a celebridades sobre escándalos que marcaron su carrera, algo que por lo que ya acaparó la atención en “La Casa de los Famosos México” en la que ha logrado incomodar a más de un participante con sus interrogantes. Tal y como ocurrió con Paola Durante sobre el asesinato de Paco Stanley.

“No quién lo mató, pero quién avisó, ¿estás convencida de que no?”, preguntó Shanik Berman sobre las acusaciones contra Mario Bezares respecto a su presunta responsabilidad en el asesinato de Paco Stanley. Algo ante lo que Paola Durante sostuvo la inocencia de Bezares explicando que en aquel momento autoridades habrían intentado culparlo por lo ocurrido.

“Lo que hicieron es que a Jorge Gil le dijeron ‘pon a Mario’, la procuraduría le dijo (…) Todos los que estuvimos ahí somos inocentes. No tengo ninguna duda de Mario, yo me alejé de él en un momento y le debo una disculpa a Mario porque me alejé, me quise alejar de todo”, dijo Paola Durante convencida de la inocencia del conductor, quien fue exonerado.

Paola Durante y Mario Bezares estuvieron en prisión por su presunta responsabilidad en el asesinato de Paco Stanley. Foto: FB @quienespaola

Bromas en LCDLF sobre Paola Durante y Mario Bezares

El asesinato de Paco Stanley en junio de 1999 afuera de un restaurante en la Ciudad de México marcó la carrera de Paola Durante y Mario Bezares, aunque esto no ha evitado que la modelo y el conductor hablen al respecto con sus compañeros de “La Casa de los Famosos México” y surjan algunas bromas al respecto entre ellos.

Como ocurrió con la entrada de Paola Durante al programa, pues en su reencuentro con el conductor le hizo un comentario refiriéndose al paso de ambos por prisión: “Nos volvieron a encerrar”. Aunque en redes sociales algunos fans lo tomaron con humor, las críticas no se hicieron esperar para la modelo debido al impacto que sigue teniendo en su familia y la farándula.

Mario Bezares también hizo un comentario al respecto, pues mientras esperaba a “La Jefa” le hizo saber a sus compañeros que haría al baño. Esto debido a que fue señalado de presunta complicidad en el asesinato de su compañero de escena debido a que él fue al sanitario momentos antes de que balearan la camioneta de Stanley.