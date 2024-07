La Casa de los Famosos: Arath de la Torre habla sobre sus problemas de alcoholismo y dice haber "probado de todo"

La segunda temporada de "La Casa de los Famosos México" ha comenzado con todo y mientras los días pasan, las y los concursantes usan su tiempo para reflexionar sobre los caminos turbulentos que han tenido que cruzar a lo largo de su vida y así, compartiendo algunas de sus experiencias más personales con sus compañeros. Uno de los primeros en abrir su corazón fue Arath de la Torre, quien habló sobre su lucha con el consumo problemático de alcohol y sustancias.

Arath de la Torre habla sobre su problema con el alchol y las drogas

El conductor y actor conocido por su participación en programas como "Hoy" y múltiples telenovelas, confesó para sus compañeras y compañeros que durante años fue esclavo del alcohol, llegando a pasar semanas enteras en estado de embriaguez, lo que también ha afectado a su entorno familiar.

Su valentía al compartir su experiencia pública y su continuo esfuerzo por ayudar a otros subrayan la importancia de buscar ayuda y apoyo en la lucha contra las adicciones.

Uno de los momentos más oscuros que recuerda Arath fue despertar solo en su estudio, sin recordar cómo había llegado allí. Este evento, junto con otros incidentes como choques y "blackouts", le hizo darse cuenta de la gravedad de su situación. "Tuve muchos eventos como choques, blackouts, pend*****... y mi fondo fue en mi estudio solo y borracho", relató. En otra ocasión, despertó en su casa en Morelos después de haber causado un desorden significativo, lo que marcó un punto de inflexión en su vida.

Si bien, el alcohol fue una de las sustancias que más consumió, el actor también admitió haber usado diversas drogas: "(me metía) de todo, lo que hubiera; pero más el alcohol", dijo en este momento de reflexión. Pero estos problemas de consumo no sólo afectaron su salud y estilo de vida, sino que también su familia vivió las repercusiones. "El alcoholismo es una enfermedad que daña a la familia y yo no quiero ser así", explicó, añadiendo que su comportamiento bajo la influencia del alcohol llevó a su familia a desear su recuperación desesperadamente, incluso a costa de su vida.

El actor relató que su adicción no solo afectó su vida personal, sino también su entorno familiar.

El camino hacia la recuperación no fue fácil, pero Arath encontró una luz en Alcohólicos Anónimos (AA). "A mí me salvó la vida AA, y no lo estoy promocionando, ellos no requieren de publicidad, pero a mí me salvó la vida", aseguró. El actor ha mantenido su sobriedad durante ocho años y continúa asistiendo a reuniones diarias, donde comparte su testimonio y ofrece apoyo a quienes lo necesitan.

Arath de la Torre ha utilizado su plataforma para concienciar sobre las adicciones, destacando que es una enfermedad que necesita ser vista como tal. "Si estoy aquí es para decirle a la gente que es una enfermedad y que hay que verlo así; que hay solución y que si ves a un borracho... él está sufriendo y ese borracho puedo ser yo", concluyó.

En el transcurso de "La Casa de los Famosos", las y los participantes han compartido experiencias profundamente personales.

El conmovedor momento de sinceridad protagonizado por Arath de la Torre