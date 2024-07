LCDLF: Potro estalla contra Shanik Berman y se crea un ambiente tenso | VIDEO

Tan solo han pasado un par de días desde que inició la segunda temporada de La Casa de los Famosos México y las tensiones comenzaron ya a vivirse entre los habitantes de este exitoso reality show, especialmente entre “El Potro” y Shanik Berman, quienes protagonizaron uno de los momentos más tensos hasta el momento.

Pese a que el resto de los habitantes de La Casa de los Famosos México trataron de tranquilizar las cosas y que la periodista de espectáculos, quiso omitir el momento de tensión con unas cuantas carcajadas, el exintegrante de Acapulco Shore parece que se tomó muy a pecho los comentarios de Berman.

¿Por qué se pelearon Shanik Berman y Potro?

Todo comenzó cuando “La Jefa” impuso un reto a Karime y Potro esto para que ambos pudieran recuperar su maleta, misma que les fue quitada a su entrada a La Casa de los Famosos México para que sus compañeros no perdieran el derecho a tener papel de baño. El nuevo reto consistió en que Karime debía dormir con “Jorgito Trapito”, mientras que Luis Caballero con Shanik, lo que no le pareció al también cantante.

Debido a lo anterior es que Potro se negó categóricamente a cumplir con la petición, argumentando razones personales y éticas. Esta negativa desató una serie de comentarios sarcásticos por parte de Berman, quien no dudó en señalar el pasado del actor en Acapulco Shore, un tema que él busca dejar atrás en esta nueva etapa de su vida.

"Porque resulta que se aventó a todo 'Aca Shore' y ahora resulta que está muy persignado", declaró la periodista.

Ante el comentario de Berman, el resto de la casa defendió a Potro, entre las participantes que trataron de hacer entrar en razón a la periodista fue Mariana Echeverría quien aseguró que: "No, ya está casado, ya está es otra etapa de su vida, ya tiene un hijo"; sin emabrgo, la integrante de Me Caigo de Risa no fue la única que apoyó a Caballero.

"Bueno, hay que rezarle. San Potro. Ay, pero es broma, ¡hombre!", exclamó Shanik.

Sin embargo, Potro no se lo tomó a bien y aunque Shanik aseguró en varias ocasiones que se trataba de una broma, el sobrino de Consuelo Duval dijo: "No, porque ya lo dijo tres veces. Si la primera no pegó, no tiene por qué decirlo dos, tres, cuatro, hasta que alguien se ría. No es chistoso y ya, lo que está diciendo usted", mencionó molesto

El ambiente se volvió más tenso conforme avanzaban las discusiones. La actitud burlona de Shanik hacia Potro no hizo más que exacerbar la situación, mientras que otros habitantes de la casa intentaron mediar para mantener la paz. La confrontación no se limitó a un intercambio de palabras, sino que reveló las tensiones subyacentes entre dos personalidades que chocan por sus visiones opuestas de la convivencia y el respeto mutuo.

Potro y Shanik llegan a un acuerdo

Finalmente, La Jefa intervino para encontrar una solución que apaciguara los ánimos sin comprometer los principios de ninguno de los involucrados. Por lo que la solución fue que Potro dormiría con “Jorgito trapito” y Karime subiría a Shanik a la suite del líder con Sabine Moussier.

Este incidente no solo ha sido un momento de alta tensión para los espectadores del reality, sino que también ha puesto en relieve las dinámicas complejas que pueden surgir en un ambiente de convivencia tan concentrado como el de La Casa de los Famosos México.