Critican a Brandon Valenzuela, de La Academia, por ponerse a llorar y querer rendirse a dos días de entrar al reality

La Academia tiene a muchos amantes de los realities y de la música súper emocionados con su gran regreso a la televisión con una nueva temporada en la que jóvenes están listos para convertirse en estrellas; sin embargo, la polémica se ha despertado en redes sociales, luego que uno de los concursantes del programa se puso a llorar y en medio de una crisis reveló que siente ganas de rendirse, aunque se mantiene firme en el concurso.

Brandon Velenzuela atraviesa crisis en La Academia: "mi cuerpo se siente muy mal"

Además de la emisión por televisión que se realiza cada domingo, es posible ver el en vivo dentro de La Academia las 24 horas del día y las siete horas a la semana y en redes sociales ya se comparten algunos de los mejores momentos de lo que pasa mientras los aspirantes a cantantes se preparan para presumir sus mejores notas arriba del escenario. Ahora fue el concursante Brandon Valenzuela quien se puso en la mira tras entrar en una crisis en la que reveló que siente ganas de rendirse con su participación.

En un video compartido por la cuenta oficial de Instagram del programa se ve al joven recostado en un sillón y tapándose el rostro con uno de sus brazos mientras lanza el comentario por el que fue duramente criticado en redes. "Mi corazón dice que no me rinda, pero mi cuerpo se siente muy mal", dijo antes de añadir algo más positivo, es decir, que no se quería mentalizar en este pensamiento, "porque sé que no está bien".

Tras compartirse este breve fragmento de a penas segundos, en redes sociales se criticó duramente a Valenzuela con comentarios como: "empiezan de ridículos, para eso mejor se hubieran quedado en sus casas", "¿cómo?, o sea, ayer comenzaron, que saquen a ese niño de una vez y que le den oportunidad a una de las niñas que expulsaron", "odio que esta generación solo lloriqueos" y "orque hacen casting entonces tanta gente con talento que se quedó fuera y estos llorando acaban de entrar".

Por supuesto, no todo fue "hate" contra el académico, ya que algunos internautas y fans de La Academia salieron a la defensa del joven y criticaron la exigencia a la que él y otros concursantes están siendo sometidos. "Cómo no van a estar así si los bajonean, una cosa es pedir y exigir disciplina pero no por ello se debe llegar a ser groseros con los alumnos", escribió una usuaria y otros siguieron con "tú puedes mi niño" y "eres muy fuerte corazón".

Tras crisis, Brandon Valenzuela de fuertes confesiones a la psicóloga de La Academia

Luego de las críticas a las que se enfrentó Brandon Valenzuela en redes, La Academia compartió un video en el que se ve al concursante conversando con la psicóloga y allí se sinceró con fuertes declaraciones sobre su pasado y a lo que se enfrentó para poder cumplir su sueño de ser cantante. Durante la charla aseguró que ahora ve cosas que no vio antes e incluso destacó que hizo cosas que no quería hacer, en medio de pausas, agregó:

"Me sentía como un delincuente, cuando yo solamente me fui para cumplir mi sueño de ser cantante y siempre estando allá decía que yo no soy malo, que yo soy una buena persona que solo quiere cumplir su sueño y sacar adelante a su familia. Pero también empecé a sentir mucho poder, empecé a sentir que se me hacían más fácil las cosas, pero con miedo, no me sentía a gusto, no podía salir a comer o a pasear", contó.

Finalmente, al responder a la psicóloga sobre su temor y la razón por la que se derrumbó en el sofá, Brandon Valenzuela aseguró que le tiene miedo a no rendir, "es algo muy grande que nunca había vivido, no me lo imaginaba tan pesado, tan frustrante", reveló al confirmar que en La Academia se siente "cuidado y acogido", pero sus temores se están manifestando con náuseas y otros malestares.