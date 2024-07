Chiquis se conmueve al escuchar a concursantes de La Academia cantar canción de Jenni Rivera, pero Lola Cortes las destroza: VIDEO

Este domingo se estrenó La Academia, el reality que entrará en competencia con La Casa de los Famosos y que también se podrá ver en vivo los siete días de la semana y las 24 horas del día. Y durante la primera transmisión televisiva en TV Azteca se vivieron momentos muy emocionantes y emotivos, uno de ellos protagonizado por Chiquis Rivera.

Pues la cantante se mostró muy conmovida cuando un par de participantes, Fátima Cuevas, originaria de Nuevo León, y Thania Pasión, de Veracruz, subieron al escenario a cantar "Inolvidable". La emoción en Chiquis fue notoria al escuchar uno de los grandes éxitos de su madre, Jenni Rivera, pero quienes no se mostraron de la misma manera fueron el resto de jueces, entre ellos Lola Cortés, quien fiel a su nombre de "La Jueza de Hierro" las tendió en vivo.

Sigue leyendo:

Capi Pérez comenta en vivo de LCDLF para llevarse fans a transmisión de La Academia: "se están agarrando"

Adrián Marcelo se burla de "La Academia" en la primera noche en LCDLF: "sus familiares los vieron" | VIDEO

Algunos espectadores criticaron la participación de Chiquis en La Academia. (Foto: IG @laacademiatv)

Mientras Chiquis Rivera estaba atenta y sonriente a la interpretación de Fátima y Thania, el único en acompañarla a la reacción fue Espinoza Paz, ya que tanto Lola Cortés como Arturo López Gavito mantenían semblante serios y más tarde supimos por qué.

Destrozan a concursantes de La Academia por cantar "Inolvidable" de Jenni Rivera.

Luego que Espinoza Paz y Lolita Cortés se pusieran a bailar al ritmo de "Inolvidable", llegó la crítica. La primera en hablar fue Chiquis, quien elogió a las académicas por sus voces, pero no dudó en pedirles tener mayor cuidado con los agudos, pues no lo hicieron de la mejor manera. Por su parte, el intérprete de "El último viernes" hizo reír a los presentes con sus palabras.

Al llegar el turno de Lola Cortés, inició la verdadera crítica cuando dijo que fue un "desborde de energía, gritos, voz" y que "no entraron a tiempo de repente en la pista", por lo que calificó la actuación como algo "horrible". Además regañó a algunos académicos que le dieron la espalda mientras daba su opinión de experta. Finalmente, Arturo López Gavito añadió: "Fue como ver a dos amigas semi ebrias".

En redes sociales la crítica no sólo se extendió a las participantes de La Academia, sino también a Chiquis Rivera, quien también subió al escenario a cantar, y la actuación no fue del agrado de todos los fans del reality de TV Azteca. "Ayer ví un rato 'cantar' a la Chiquis Rivera y yo no sé quién fue el o la genio que pensó que esa mujer podía ser crítica en un concurso de canto. Se le iba el aire, no pronunciaba bien", "no tienen nada que aportar ahí" y "la expulsada debió ser la chiquis rivera".