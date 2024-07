La Academia 2024, buscamos dos talentos que cambien la escena musical mexicana: Arturo López Gavito

La Academia es uno de los programas más importantes de todo México, ya que este reality show iniciado en 2002 ha marcado un sin fin de generaciones desde su estreno en las pantallas de TV Azteca, pues siempre ha buscado formar cantantes profesionales para que puedan triunfar.

Pues siempre ha estado a la vanguardia del entretenimiento para toda la familia con este gran reality, que este año estará contando con su decimocuarta generación, en busca de nuevas voces mexicanas en busca del triunfo de su carrera musical en todo el país, por lo que para El Heraldo de México tuvimos la oportunidad de hablar con Arturo López Gavito.

El famoso "Juez de Hierro" estará de vuelta en la Academia 2024/Creditos: TV Azteca

¿Qué es lo que esperas de esta nueva edición de la Academia?

Yo siempre he sido una persona que está a favor de la transformación de los cambios, he visto la transformación de la Academia desde que empecé en la primera generación cuando tuve la oportunidad de participar, casi de manera fortuita, te puedo decir, estuve haciendo una sola crítica.

A partir de ahí fue un parte aguas, en la cuestión de un crítico en televisión nacional, luego se sumó al proyecto Lola Cortés y pudimos hacer una dupla muy interesante y trascendente.

Yo espero cambios, transformaciones quiero ver a jóvenes en el escenario proyectando, más que cantado y me encantaría que de esta generación de la academia pudiéramos tener por lo menos 2 talentos, que lograran hacer el cambio en la escena musical mexicana, hoy en día siento que México está musicalmente de capa caída.

Arturo López Gavito vuelve a su hogar en La Acadmeia 2024/Créditos: TV Azteca

Estamos entre la nostalgia, estamos viendo emerger la evolución del género regional mexicano, un género que está adoptando muchas vertientes diferentes y está yendo por diferentes lados. Donde jóvenes están innovando a la hora de tocar instrumentos y están formando una narrativa de lo que es la realidad nacional.

Me gustaría también ver en los conciertos, un balance justo entre el pop nacional y lo que están escuchando los jóvenes, así como un panel de cítricos sólido, que a través de las opiniones que les demos los podamos ayudar a crecer y definir qué es lo que quieren hacer, porque muchas veces los jóvenes sienten que quieren ser cantantes, pero no saben si lo que quien hacer es cantar o simplemente ser famosos y la fama es un veneno que mata y mata rápido.

¿Hay cabida para el reggaeton y el regional mexicano en la Academia 2024?

Una de las virtudes que tiene “La Academia” es que es un programa familiar, cuando este programa se hace, tú tienes que contemplar, que te están viendo muchas generaciones de mexicano o centroamericanos, entonces lo que tienes que hacer es poner éxitos, la selección musical comienza con música muy conocida y que se pueda cantar y relacionar el público, luego si quieres llegar a nuevos públicos debes arroparte en el reggaeton o salsa y luego veamos que es lo que puede transmitirse de los corridos tumbados.

Yo siento que los corridos tumbados es un género muy interesante, que está reposicionando la música mexicana a nivel internacional, pero no todas las letras de los corridos tumbados se pueden interpretar en televisión, ahí creo que hay un área de oportunidad para ver cómo se encuentra ese balance.

¿Qué tan difícil es ser jueces en un programa como “La Academia 2024”?

La labor no es fácil, porque no puedes repetirte a ti mismo, yo no puedo ser la misma persona que era hace 15 años, he madurado, he crecido, tengo 25 años más que cuando inicié y eso es un reto enorme.

Yo tomo muy en serio mi papel y, me gustaría ser visualizado por los jóvenes como un mentor cuyos comentarios pudieron abonar en el desarrollo profesional de los participantes, me parece que el hecho de ser directo y la dureza son características que yo no voy a variar.

En una carrera musical de verdad, lo que comienza en la academia es absolutamente tranquilo, contra los retos profesionales que estos jóvenes van a vivir si quieren triunfar, no deja de ser al final un programa de televisión que si se toma de forma seria no deja de ser una academia formativa, peor no tiene nada que ver una vez que el participante sale de la academia y se topa con el mundo real y la industria de la música verdadera, la academia es miel sobre hojuelas.

¿Qué piensas sobre Espinoza Paz y Chiquis como nuevos jueces?

Yo no tengo la oportunidad todavía de sentarme a trabajar ni con Espinoza ni con Chiquis, va a ser la primera vez que lo haga, peor pienso verlos como mis maestros, yo no conozco en profundidad la música regional mexicana, es un género del cual yo tengo muchísimo que aprender y al estar ellos dentro el panel pueden llevarme por ahí.

Espinoza Paz es un compositor muy consolidado, que ha tenido éxitos enormes y de él quiero aprender y también quiero saber con profundidad qué es lo que puede traer Chiquis al panel, entonces me parece que un sano balance lo que dos veteranos como Lola y yo podemos dar con dos jóvenes como ellos pudieran traer al panel.

¿Por qué crees que las nuevas generaciones deberían ver “La Academia 2024”?

Primero porque hay descubrir lo que la academia significa, a mí me parece que en el México de 2024, cuando la violencia está a flor de piel en nuestro país, este es un programa que une a la familia. Se convierte en un punto de encuentro para las abuelitas, para las mamás, para los nietos, para niños y es un programa familiar.

Luego creo que va a ofrecer mucho dinamismo en temas de producción, la calidad que tiene Azteca con esto es sensacional, La Academia está al nivel de cualquier programa internacional, europeo o Norteamérica y otra cosa es algo que me intriga y me encantaría que México pudiera descubrir es la calidad artística de los jóvenes mexicanos.

Es decir, donde está parada la juventud mexicana en cuestión de talento interpretativo y en cuestión de ejecución vocal. Ahí vamos a aprender y será un golpe de realidad muy ilustrativo.

Así será el jurado de la Acadmeia 2024/Créditos: TV Azteca

¿Cuándo inicia la Academia 2024?

La increíble edición de 2024 estará de regreso el próximo 21 de julio, por el canal Azteca Uno a las 20:00 h, ahí podremos conocer a los participantes que se disputarán el máximo título de este formato y así como podremos ver a Lolita Cortés y Arturo López Gavito, liderando un rooster de jueces junto a Espinoza Paz y Chiquis Rivera.