Sergio Canales y Martín Demichelis sostienen intensa pelea; el futbolista español termina con fuerte herida

Rayados de Monterrey está lejos de ser el equipo que llegó a la tan aclamada final en contra del Club América, donde si bien perdieron el título de la Liga MX se veía un conjunto regio que podía aprender de la derrota y ser uno de los mejores equipos del futbol mexicano, no por nada la incorporación de Sergio Ramos hizo soñar a sus aficionados.

Ahora, tras la derrota en contra de Tijuana y la eliminación por parte del Vancouver en la Concachampions, la tensión que se vive en el equipo se ha reflejado tanto en los partidos como en los entrenamientos y este jueves por la mañana todo estalló durante una práctica en El Barrial.

Según trascendió, el español Sergio Canales tuvo un fuerte intercambio verbal con el técnico Martín Demichelis, en un episodio donde también estuvo involucrado el colombiano Nelson Deossa, quién acaba de llegar al equipo procedente del Pachuca equipo que llegó hasta la final de la Copa Intercontinental en contra del Real Madrid.

Este altercado tiene antecedentes, pues en el último partido de la Liga MX ante Tijuana, que Monterrey perdió 2-1, Canales y Deossa ya habían tenido un desencuentro en pleno campo de juego debido a la falta de entendimiento en algunas jugadas. Esa tensión no quedó ahí y se trasladó al entrenamiento, donde ambos futbolistas volvieron a cruzarse. Fue entonces cuando intervino el cuerpo técnico para intentar calmar las aguas, aunque solo lograron apaciguar la situación momentáneamente.

Minutos antes de finalizar la sesión, ya camino a los vestidores, Canales y Demichelis volvieron a encarar verbalmente, esta vez subiendo el tono de voz ante la mirada de varios testigos. Aunque el enfrentamiento no pasó a mayores algunos aseguran que estuvieron a punto de llegar a los golpes por la calentura del momento.

Muy molesto, Sergio Canales se retiró del entrenamiento antes que el resto del equipo. Abandonó las instalaciones por una puerta trasera, pero antes de hacerlo pateó una puerta de vidrio y se habría provocado una lesión que necesitó sutura. De acuerdo con reportes locales tras su salida, el entrenador Martín Demichelis se detuvo brevemente con la prensa y, aunque evitó dar muchos detalles, respondió sobre lo ocurrido con Canales.

"Pueden poner lo que quieran, pero nosotros nos abrimos a la opinión del jugador. En todo vestuario hay intercambios de ideas, y yo no me cierro a eso. Me gusta que el jugador opine, eso ayuda a crecer. No tengo duda de que quienes salgan el sábado serán once guerreros. No hubo insultos ni faltas de respeto. Sólo se intercambiaron opiniones para llegar a buenas conclusiones.", dijo el técnico argentino