Christian Nodal lanza mensaje a quienes lo critican por dedicarle más tiempo a su mascota que a Inti

Por su noviazgo, Ángela Aguilar y Christian Nodal siguen siendo blanco de críticas. La pareja de cantantes de regional mexicano anunció su relación el pasado 10 de junio y posteriormente informó que está formando una familia porque comparten una mascota, la perrita “Chichi”. Ambos han sido tundidos en redes sociales por esto, especialmente la expareja de Cazzu, a quien acusan de dedicarle más tiempo a la perrita que a su hija, Inti. Por lo mismo, el intérprete de “Adiós, amor” envió un contundente mensaje.

El nacido en Caborca, Sonora, de 25 años de edad, y la hija de Pepe Aguilar le crearon un perfil de Instagram a su mascota y esto ha dado pie a que reciban más comentarios negativos, aunque sólo ya publicaron una foto y en esta aparece la cachorra.

Christian Nodal le puso un alto a las críticas con un contundente mensaje. Foto: Instagram Christian Nodal.

Qué dijo Christian Nodal porque lo acusan de dedicarle más tiempo a su perrita que a su hija

Christian Nodal no se quedó callado ante la ola de críticas en torno a la comparación de tiempo que le dedica a Inti y su mascota y a través del perfil de “Chichi” reaccionó, especialmente al comentario de una usuaria, quien escribió lo siguiente: “Ojalá publicaras tanto de tu hija como de un perro. Y no es nada en contra de la perrita, sólo no es justo”.

“Hola, corazón. Para proyectarse y opinar sin conocer sobre vidas ajenas está el perfil de mi papi”, respondió Christian Nodal a las críticas que recibe por publicar fotos junto a su mascota y no con su hija, Inti.

El cantante es acusado de dedicarle más tiempo a su mascota que a su hija. Foto: captura de pantalla Instagram “Chichi”.

Este comentario provocó que sugieran varias opiniones, pero lo más destacable es la respuesta del intérprete de “Botella tras botella”, ya que respondió de la siguiente manera: “Hola, corazón. Para proyectarse y opinar sin conocer sobre vidas ajenas está el perfil de mi papi”. Hasta el momento, la respuesta del cantautor suma 853 reacciones y hay personas que expresaron “me encantó tu respuesta” y “amamos a ‘Chichi’ rebelde”.

Hay personas que aseguran que Ángela Aguilar está detrás del perfil de la perrita. Foto: captura de pantalla Instagram “Chichi”.

En redes aseguran que Ángela Aguilar creó la cuenta de “Chichi”

Aunque parece que la contestación provino de Christian Nodal, en el mismo perfil de “Chichi” algunas personas han comentado que están seguras de que Ángela Aguilar es quien está detrás de la cuenta de la perrita. Por lo mismo, hay quienes indican que “Chichi” es en realidad “Chichi Nodal Panini”. Además, no descartan que el perfil de la perrita permite que Ángela Aguilar “stalkee” a Belinda y Cazzu, ya que no puede hacer eso desde su cuenta.