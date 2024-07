Critican a Christian Nodal por dedicarle más tiempo a su mascota que a Inti, su hija con Cazzu

La relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal sigue consolidándose y los cantantes dieron el siguiente paso al ser “padres” de una perrita a la que nombraron “Chichi”. La pareja de famosos no sólo reveló la noticia con entusiasmo, sino que le crearon un perfil de Instagram a la cachorra que es la fiel compañera de ambos y esto ha desatado críticas en contra del sonorense, de 25 años de edad.

Para inaugurar la cuenta de la perrita, que ya tiene 8,683 seguidores, los intérpretes de regional mexicano publicaron una foto en la que aparece la cachorra de espaldas, así que se observa que delante de ella se encuentra el jet privado en el que viajó con sus “padres”. Además, en la descripción de la imagen se lee “hola, ya llegamos a la Toscana”, ya que el mexicano está de gira con “Pa'l Cora Tour 2024” en Europa.

“Chichi” es la mascota de Ángela Aguilar y Christian Nodal. Foto: Instagram “Chichi”.

Christian Nodal, criticado por publicar fotos con su mascota y no con su hija, Inti

Aunque algunos fans de Ángela Aguilar, de 20 años, y Christian Nodal les dejaron mensajes positivos para celebrar que sumaron a sus vidas a “Chichi”, hay usuarios que critican al intérprete de “Botella tras botella” porque pasa más tiempo con la cachorra que con Inti, su hija con la rapera argentina Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu.

“Reemplazar el amor de una hija con un perro, no te pases”, “ojalá publicara tanto de su hija como de un perro. Y no es nada en contra de la perrita, sólo no es justo” y “cuando Nodal madure de aquí a 20 años, se dará cuenta que no sólo dañó su vida, sino la de Inti”, comentaron algunas personas en la primera publicación del perfil de Instagram de “Chichi”.

El famoso recibe críticas por dedicarle más tiempo a la cachorra. Fotos: capturas de pantalla Instagram “Chichi”.

En tanto, otros dos comentario que se leen en contra de Christian Nodal son los siguientes: “Tiene más relación con su perro que con su bebé que cumplió 10 meses (de edad)” y “a ver si a este no lo abandona”, comentaron usuarios en la publicación. El segundo comentario dio pie a que otras personas se fueran en contra del cantante, expresando “la verdad”, “dale tiempo” y “si tiene cero responsabilidad afectiva con una hija que es 100% su sangre, dudo que sea diferente con un perrito”. Por el contrario, el primer comentario provocó que algunas personas defendieran al famoso, indicando que la usuaria está “opinando de lo que no sabe”.

El cantante también publicó en su perfil de Instagram una foto con “Chichi”, así que ahí también recibe críticas, como las siguientes: “Y un video o foto de tu hija paseando, ¿cuándo?”, “tu hija necesita ese cariño que le das a Ángela (Aguilar)” y “le dedica un post al perro, pero borra todo rastro de la hija”.

Christian Nodal tiene una hija con Cazzu. Foto: Instagram Cazzu.

Cuándo nació Inti, la hija de Nodal

Desde su separación de Cazzu, el intérprete de “Adiós, amor” ha sido blanco de críticas, mismas que aumentaron cuando confirmó su relación amorosa con Ángela Aguilar. En medio del drama, todo indica que Christian Nodal y Cazzu mantienen una buena relación por el bienestar de Inti, quien nació el 14 de septiembre de 2023. Además, el mismo cantante expuso mediante un comunicado que seguirá cuidando de su progenitora, sin dar más detalles.