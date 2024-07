Cazzu da cachetada con guante blanco al presumir su nuevo tatuaje que escondería este poderoso significado

Por su nueva imagen, Julieta Emilia Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, se ha convertido en tendencia en redes sociales debido a que sus fans siguen cada mínimo paso que da. Tras hacerse dos tratamiento de belleza, la expareja de Christian Nodal dio cachetada con guante blanco al presumir su nuevo tatuaje que causó revuelo y sus admiradores tienen varias teorías en torno al significado.

La intérprete de “Mucha data” y “Brinca” acudió con el tatuador argentino Toto tatuer, quien es conocido en ese país por su trabajo. El artista compartió vía Instagram el diseño que le hizo a la famosa, quien posó sentada desde una silla para lucir el nuevo tatuaje que tiene en la parte baja de la espalda. La publicación igual fue compartida en el perfil de Instagram Cazzu Global con la leyenda “el nuevo tato de la jefa”.

Cazzu lució su nuevo tatuaje. Foto: Instagram Toto tatuer.

Qué significa el nuevo tatuaje de Cazzu

En breve, las personas reaccionaron e indicaron que se trata de un tatuaje con gran significado, sobre todo porque Cazzu marca su cuerpo cuando trae entre manos algún proyecto especial. Según los fans de Cazzu, los trazos podrían hacer alusión a unas alas que surgen desde la parte central de la parte baja de la espalda y se extienden a los laterales. Incluso una persona cuestionó que “este tatuaje es la referencia de que la lastimaron, le cortaron las alas cuando ella confiaba”.

Sin embargo, las líneas tienen un estilo gótico que caracteriza a la rapera, de 30 años de edad. Debido a que la famosa está empezando de cero tras separarse de Christian Nodal, de 25 años, sus fans indican que su tatuaje se vincularía con renacer e incluso resurgir de las cenizas como el ave fénix.

“Ese tato parece significar un renacimiento. Se viene nueva música, seguramente. El tatuaje debe estar relacionado con su nuevo trabajo musical, siempre hace eso” y “como el ave fénix, te amo, Juli”, le escribieron fans a Cazzu.

Fans de Cazzu aseguran que el tatuaje esconde un gran significado. Fotos: capturas de pantalla Instagram Cazzu Global.

¿Cazzu ya cerró el ciclo con Christian Nodal?

También hubo admiradores que expusieron que Cazzu “siempre (será) rebelde (y) nunca inrebelde”, además de que indicaron que la artista es “muy linda”. Por otro lado, destacaron que la llamada “Nena trampa” está saliendo adelante por su cuenta, dejando de lado el drama que vivió junto a Christian Nodal, quien anunció la separación el pasado 23 de mayo y 18 días después, el 10 de junio, confirmó que empezó una relación amorosa con Ángela Aguilar, de 20 años.

Los admiradores de Cazzu destacan que Nodal y Ángela Aguilar la lastimaron. Foto: Instagram Christian Nodal / Ángela Aguilar.

“Ella no necesita dinero de ningún hombre. Es bella, profesional e independiente, también factura”, expresó una admiradora de Julieta Emilia Cazzuchelli, mientras que otra persona indicó que el nuevo tatuaje de Cazzu “es una manera de expresar el daño que le hicieron, pero en silencio. Qué aguante de esta mujer de darse cuenta de todo lo que hace el inmaduro del niño con la niña, par de personas que no sienten el dolor ajeno. Inmaduro y mentiroso. Negó que no fue infiel, por eso se veía tan nervioso porque estaba mintiendo”.

Aunque Cazzu ha sido reservada con su vida privada tras la separación de Christian Nodal, poco a poco retoma la interacción con sus fans en redes sociales. De momento, deja ver que se enfoca en ella y su hija, Inti, quien apenas tiene 10 meses de vida.