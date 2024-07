Ángela Aguilar manda tierno mensaje a su famoso papá y deja atrás los chismes por andar "sin permiso" con Nodal

El escándalo por el romance entre Christian Nodal y Ángela Aguilar logró perjudicar a quienes los rodean, como Pepe Aguilar que enfrenta rumores de un distanciamiento con su hija menor debido al supuesto desacuerdo del cantante con su noviazgo por la diferencia de edad y el historial amoroso de la estrella del regional mexicano. Esta vez la joven artista dejó de lado toda especulación y se mostró orgullosa de su famoso padre con un tierno mensaje en redes sociales.

Ángela Aguilar dedica tierno mensaje a Pepe Aguilar

En los últimos días, Pepe Aguilar ha compartido escenario con sus hijos Leonardo y Ángela como parte de su gira “Jaripeo hasta los huesos”, lo que ha logrado calmar los rumores de un distanciamiento entre ellos ante el desacuerdo de la familia Aguilar con el noviazgo que sostiene la menor de sus integrantes con Christian Nodal y por el que ha sido señalada de ser la “tercera en discordia” en la relación del cantante con la trapera argentina Cazzu.

Previo a la polémica por el romance Ángela Aguilar se mostraba muy unida a su padre y aunque las publicaciones juntos en redes sociales han disminuido haciendo más fuertes las sospechas de un distanciamiento, la cantante se encargo de dejar claro el respeto y admiración que siente por Pepe Aguilar al compartir una postal de su reciente presentación en en show en vivo de Jimmy Kimmel.

“Tengo al papá más cool del mundo”, escribió la cantante en un video compartido a través de sus historias en Instagram donde se ve a Pepe Aguilar sobre el escenario. Mientras tanto, Christian Nodal continúa en Europa y este lunes se presentó junto a Andrea Bocelli en el Teatro del Silenzio donde el músico italiano celebra 30 años de trayectoria artística.

Ángela Aguilar dedica tierno mensaje a su padre y termina con rumores de un distanciamiento. Foto: IG @angela_aguilar_

Indirectas de Pepe Aguilar ante las críticas por el romance de Ángela

El intérprete de “Me estoy acostumbrando” no ha realizado declaraciones oficiales sobre la polémica que rodea a su hija, sin embargo, ha lanzado mensajes que fanáticos tomaron como indirectas ante las críticas que recibe y las burlas a través de mensajes en redes sociales.

Tal y como ocurrió durante uno de sus conciertos en San Diego, California, luego de sus vacaciones en Japón junto a su esposa, Aneliz Álvarez. Y es que el cantante dijo haber extrañado el escenario, su público y familia refiriéndose a Ángela Aguilar como “la polémica”, además de dar un mensaje con el que le extremaría su apoyo.

“Mi equipo de charros del Soyate, otra de ellas es mi vieja y la cuarta no se las digo porque es muy polémica (…) Pero bueno, a estas alturas del partido uno no se puede andar preocupando, la neta. Uno no se puede andar preocupando, uno tiene que hacer como artista lo que uno sienta más porque entre más siente uno, más puede hacer sentir”, dijo Aguilar.