Suspenso, drama, misterio, muerte y muchos diamantes, esta es la miniserie tailandesa más intrigante de Netflix

El cine tailandés está conquistando el mundo junto a las ya populares producciones sur coreanas, pero el más reciente estreno de Netflix es una de esas joyas que todos debemos ver, pues sin importar los gustos de género en la pantalla que tengamos, te atrapa al instante. Además, sus escenas llenas de suspenso, drama y misterio te harán que te quedes pegado a la pantalla con un episodio tras otro. ¡Así que prepara tus palomitas!

¿Qué ver en Netflix Hoy?

La recomendación que te traemos hoy para quedarte en casa es una miniserie original de Netflix que no te puedes perder si eres amante del suspenso, la venganza y la ambición. Nos referimos a "El señor de la casa", una miniserie tailandesa que a pesar de sólo tener dos días de estreno dentro de la plataforma de streaming, ya es la más vista y se encuentra en el puesto número dos del Top 10 de lo más visto en series. ¿Le darás una oportunidad?

Sigue leyendo:

Supacell: la miniserie más comentada del momento entre los amantes de la ciencia ficción que puedes ver en Netflix

Hillbilly Elegy: así es la cinta que cuenta la historia de J. D. Vance

La guerra por el poder está a nada de empezar. (Foto: Netflix)

¿De qué trata "El Señor de la casa"?

Este verano de 2024 llegó al streaming "El señor de la casa", una serie tailandesa que ya es la favorita del momento por su historia llena de suspenso en la que nada es lo que parece. La producción inicia cuando se nos presenta al patriarca de una multimillonaria familia, el señor Roongroj, que por décadas ha dominado la industria de los diamantes, las Joyas Theva, por lo que la fortuna que han amasado es muy grande; durante una reunión, el CEO le presenta a sus dos hijos a su nueva esposa: Kaimook, quien antes solía ser la trabajadora doméstica de la mansión.

Pero esta unión nupcial no hará nada felices a los protagonistas de esta historia, en especial cuando de voz de su propio padre escuchan que ella es su única heredera. Hasta aquí no te hemos hecho ningún spoiler, pues es la sinopsis con la que Netflix presentó esta miniserie, pero lo que pasa después le dará un giro todavía más dramático y trágico a la historia, ya que cuando el padre muere comenzará una lucha de poderes por hacerse de la fortuna, mientras que la viuda sospecha que la muerte de su esposo no fue un accidente.

¿Cuántos capítulos tiene "El señor de la casa"?

"El señor de la casa" es una serie de sólo siete episodios, por lo que la podrás ver en un solo días. Así que si no tienes plan para este fin de semana, sin duda debes de darle una oportunidad, pues te mantendrá pegado a la pantalla, en especial si eres amante del suspenso, drama y ver hasta dónde puede llegar la ambición de las personas.