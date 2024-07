Supacell: la miniserie más comentada del momento entre los amantes de la ciencia ficción que puedes ver en Netflix

Los estrenos en Netflix no paran y luego de la emoción que generó la llegada de la sexta y última temporada de "Cobra Kai" llegó el momento de "olvidarnos" de esta historia para darle paso a la miniserie que está causando sensación y que ya es considerada como una de las mejores en el género de ciencia ficción y si aún no la has visto tienes que darle la oportunidad ya mismo. Pues a sólo días de su estreno se ha colado dentro del Top 10 de lo más visto en la plataforma de streaming.

Nos referimos a "Supacell", una película recién estrenada y originaria del Reino Unido y protagonizada por Nadine Mills (Sabrina), Josh Tedeku (Tazer), Tosin Cole (Michael Lasaki), Adelayo (Dionne) y Calvin Demba (Rodney). La trama es envolvente desde los primeros capítulos y es ideal para quienes se consideran amantes de los superhéroes y personas con poderes sobrenaturales con un fin en particular.

Sigue leyendo:

Emily en París: revelan nuevas fotos y personajes para la temporada 4, ¿cuándo se estrena?

Tiene el drama de volver a ver a tu ex; la nueva película de Netflix que debes ver y tiene risas aseguradas

Este hombre tendrá que reunir a todos los superhéroes para salvar a su amada. (Foto: YouTube @NetflixLATAM)

¿De qué trata "Supacell"?

Esta nueva miniserie de Netflix está ambientada en el sur de Londres cuando cinco personas con vidas comunes y normales comienzan a desarrollar, de forma inesperada, una serie de poderes sobrehumanos y tan extraordinarios que los harán unirse en una aventura para la que no están listos, pero deberán afrontar mientras se enfrentan a su nueva realidad con habilidades no humanas.

Lo misterioso de estos cinco casos y lo que convierte a esta historia en una apuesta única es que no existe ninguna relación entre ellos y no hay ni siquiera una pista con la que se explique de dónde vienen estos increíbles poderes. Sin embargo, uno de los detalles es que todos son de tez negra; mientras se conocen uno de ellos será el encargado de reunirse con las otras cuatro personas son habilidades extraordinarias con el fin de salvar a la mujer que ama.

¿Cuántos capítulos tiene "Supacell?

"Supacell" es una miniserie original de Netflix con sólo seis capítulos, cada uno de poco más de 50 minutos, lo que convierte a esta producción en la alternativa perfecta para maratonear este fin de semana. ¿Te animas a darle una oportunidad?, te aseguramos que la historia te atrapará desde los primeros minutos cuando el primer sujeto en desarrollar los poderes acepta la misión de encontrar a otros superdotados para proteger el futuro.

Y si te quedaste con ganas de más y quieres pasar un fin de semana en casa viendo series en Netlix, aquí te compartimos una pequeña lista de producciones disponibles en esta plataforma de streaming muy similares a "Supacell".