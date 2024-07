Yuya reacciona "furiosa" contra personas que se molestaron porque su hijo lloró en un avión: "se siente feo"

Yuya ha logrado convertirse en una figura emblemática del internet y en una empresaria exitosa. Sin embargo, constantemente da de qué hablar, ahora se volvió tendencia luego de haber subido un par de historias a su cuenta de Instagram, en las cuales criticó a la gente que se enoja cuando un bebé llora en un lugar público. Y es que pasó unos días en su antiguo hogar, por lo que Mar, su hijo, convivió con su abuela, tía y tío.

Desde sus inicios, Yuya se ha destacado por su estilo sencillo y accesible, lo que le ha permitido conectar profundamente con su audiencia. Sus vídeos, que incluyen tutoriales de maquillaje, consejos de belleza y cuidado personal, han resonado con millones de personas, convirtiéndola en una figura querida y respetada. Y a veces, ahora con más frecuencia, habla sobre su maternidad.

Se llevó un aprendizaje.

¿Qué dijo Yuya sobre su bebé?

“Acabo de venir de mi primer drama gigante de avión con Mar. Se siente feo jajaja, mucho escándalo, mucho grito (de él) mucho llanto, varias personas amorosas queriendo ayudar, una viejita haciéndome caras. Un apapacho para la gente buena onda y para los que no ***, jajaja. (Los entiendo, si no lo vives no lo sientes)”, contó. Para luego agregar que de moraleja se lleva que si viajará sola, lo hará lo más ligero posible.

Yuya agradeció el apoyo.

“Al final un señor se ofreció a ayudarme a cargar cosas que yo no podía y lloré con él jajajaja me pasé. Al parecer no es únicamente Mar aprendiendo a gestionar sus emociones”, concluyó. Muchos de sus seguidores replicaron la publicación en otras plataformas y le brindaron mensajes de apoyo y desearon que ojalá la gente fuera más empática.

¿Con quién está casada Yuya?

En cuanto a su vida personal, Yuya ha sido bastante reservada, aunque algunos aspectos se han hecho públicos. Tras una relación con el youtuber Beto Pasillas, comenzó a salir con el cantante Siddhartha, en 2019. En junio de 2021, anunció su embarazo, y en septiembre del mismo año, nació su hijo, a quien llamaron Mar.

Es una de las influencers más grandes de México.

Además de su éxito en YouTube y su incursión en el mundo empresarial, Yuya ha sido reconocida por su influencia positiva en la comunidad hispanohablante. En el Paseo de la Fama de Las Vegas, posee una estrella que honra su contribución a diversas campañas sociales y su promoción de mensajes de paz.