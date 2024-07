Valentina Paloma, hija de Salma Hayek, se hace viral en TikTok con VIDEO presumiendo su parecido con la actriz

Hablar de Salma Hayek siempre implica los temas de éxito, pues no sólo se fue de México para convertirse en una de las grandes de Hollywood, sino que también se robó todos los reflectores al triunfar como empresaria y, por supuesto, en el aspecto familiar, ya que tiene una de las familias más consolidadas del espectáculo. Prueba de ello es su relación con François-Henri Pinault y padre de su única hija, Valentina Paloma.

De hecho, en más de una ocasión este trío se ha convertido en la sensación a nivel mundial, en especial cuando aparecen juntos; sin embargo, cada vez es más com��n que la hija de Salma Hayek se robe el protagonismo, ya sea al ir a alfombras rojas, a pasarelas de moda o simplemente subir un video en TikTok. Esto último fue lo que hizo la jovencita y ya es la más viral de la plataforma.

Así se lució. (Foto: TikTok @valentinapalomaa)

Reaparece Valentina Paloma en un video viral de TikTok

Aunque Valentina Paloma es la hija de dos de las figuras más importantes del mundo del entretenimiento y empresarial, ella misma lleva una vida alejada de las cámaras para mantener lo privado fuera de la atención mediática; sin embargo, en ocasiones tiene apariciones con las que se hace tendencia en todo el mundo. Esto especialmente en su cuenta de TikTok, la única red social que tiene pública, ya que plataformas como Instagram permanecen privadas y sólo la siguen sus más cercanos.

Hace unas horas la también media hermana de Mathilde Pinault compartió un video en TikTok en el que se deja ver en una calle tras la puesta de Sol con un amiga; fue aquí donde al ritmo de "Young and Beautiful" de Lana del Rey, las jovencitas se presumieron cantando y bailando, mientras que unas personas aparecen al fondo.

La nombran la más bonita. (Foto: TikTok @valentinapalomaa)

Cabe destacar que fue Valentina Paloma la sensación de este clip viral, pues aunque tiene un perfil público, lo cierto es que son pocas sus apariciones en redes sociales, por lo que cada grabación aislada es motivo de emoción. En esta ocasión no sólo su regreso al Internet fue celebrado, sino su belleza y sorprendente parecido con su madre, Salma Hayek.

Esta no es la primera vez que el parecido entre madre e hija es tema de conversación, pero en la sección de comentarios no dudaron en hacérselo saber. "Chica, yo quisiese ser tú", "ella me da todas las vibraciones de Lana", "oh, ser Valentina Paloma", "Paloma es tan bonita", "me gusta bonita", "Valentina preciosa", "muy bella Valentinita" y "la verdadera Valentina criada en Europa".