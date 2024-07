Cada vez son más las famosas que alzan la voz sobre la violencia física y psicológica que vivieron con la intención de que hacer saber a otras mujeres que no están solas. Este fue el caso de la creadora de contenido Eva de Metal, quien tras hablar sobre las agresiones de su ahora exesposo reveló al borde del llanto que fue contactada por la influencer Yuya para ofrecerle su apoyo y que pudiera comenzar de nuevo junto a su hijo.

Así apoyó Yuya a Eva de Metal tras sufrir violencia intrafamiliar

En una reciente entrevista retomada por “Eliot Media” en TikTok, Eva de Metal habló sobre la violencia que vivió con su exesposo y agradeció a quienes la apoyaron durante los momentos más difíciles. Entre ellos a la influencer Mariand Castrejón Castañeda, conocida como Yuya, quien la contactó tras conocer su caso para ofrecerle su ayuda y que pudiera salir adelante con su hijo luego de que su expareja le quitara todo lo que tenía.

Eva de Metal revela cómo Yuya la ayudó tras sufrir violencia intrafamiliar. Foto: IG @yuyacst

“Como saben pasó algo horrible que ya quedó en el pasado, pero yo de verdad en esa época me desperté y ya había perdido todo. Me acuerdo que había que pagar ciertos gastos de la escuela de mi hijo y no tenía yo cómo, y haz de cuenta como del cielo, de repente, me llega un mensaje, era Yuya, me dijo: ‘Hola, mi amor, vi lo que te pasó solamente quiero decir que…’, unas palabras super lindas, me mandó todo su amor y me dijo: ‘Quiero pedirte tu cuenta de banco. Déjame echarte la mano’”.

A través de su cuenta de X, la también artista del tatuaje hizo pública la ayuda de Yuya con un mensaje en el que le agradeció. Los comentarios no se hicieron esperar y usuarios reconocieron a la influencer: “Ella hace las cosas de corazón”, “La amo mucho”, “Yuyita todo vuelva a ti multiplicado”, “Una chiquita de luz muy enorme”, “Un ángel caído del cielo”, “Hicimos famosa a la persona correcta”, “Que preciosa”, “Qué hicimos para merecer a Yuya” y “Te mereces todo lo bonito del mundo”.

Eva de Metal habla del apoyo que recibió de Yuya tras sufrir violencia intrafamiliar. Foto: X @EvaDeMetal

Eva de Metal habla sobre la violencia que vivió en su matrimonio

La creadora de contenido habló en redes sociales sobre la violencia física y psicológica que vivió en su matrimonio, pero en enero pasado se sinceró al respecto en entrevista con Un tal Fredo. Eva de Metal habló de las humillaciones y manipulación que sufrió mientras estuvo casada, así como los golpes que recibió de su expareja.

“Tú te aferras a la imagen que te dio en un principio y piensas: ‘Tal vez si yo me porto bien, si me vuelvo su mascota y le obedezco en todo lo que él me diga, va a regresar esa persona’, pero no regresa porque esa persona no existe, todo fue creado por él y tú lo idealizaste”, dijo la influencer.

Tras varios de abuso y con una fuerte depresión, Eva de Metal decidió poner un alto a su ahora exesposo y le habló a una de sus amigas para contarle todo lo que estaba ocurriendo, además de pedirle ayuda. Con evidencias, decidió contar lo ocurrido y compartirlo en redes sociales con el propósito de evitar que algo más pudiera ocurrirle a ella o su hijo. Con apoyo de su familia ha logrado salir adelante enviando un mensaje a sus seguidoras.