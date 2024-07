Brenda Bezares habla sobre Paco Stanley y asegura que "le coqueteaba a todas"

Brenda reconoció que Paco era coqueto con todas las mujeres IG: bbezares

Brenda Bezares fue uno de los nombres que más sonaron en el caso del asesinato de Paco Stanley. Ahora, después de más de dos décadas de la muerte del conductor de TV su nombre sigue presente. Después de la serie de '¿Quién lo mató?', la actriz volvió a recordar algunos de los momentos que vivió junto a Paco. En esta ocasión recordó como era el trato con Stanley, donde dejó claro que le gustaba coquetear con todas.

La actriz y conductora acudió podcast de 'Derramando el té con Suriel' para recordar que Paco Stanley era una persona muy coqueta, pero adjudicó esa forma de actuar con que así se hacían las cosas en aquellos años. Los hombres 'acosaban' a las mujeres y era algo normal sin importar lo que opinaran las damas.

Durante la charla con Suriel, Brenda habló sobre le 'acoso' que vivía por parte de Paco Stanley durante el tiempo que su esposo trabajó junto con el señor. Bezares dejó claro que el conductor era coqueto con todas y lo hacía porque así era la forma de actuar de los hombres en aquellos años. Esto no quita que fuera incómodo para las mujeres que sufrían toqueteos y muchas otras cosas.

"Paco era un hombre que coqueteaba. Era coquetón porque era la época. Antes los señores te decían: '¡Ay! que nalgotas ocasiones no nos hemos visto', era una situación de acoso hacia la mujer y una solo ponía su cara de 'jajaja'. Te decían '¡Ay, qué bonita!' y te pasaban el brazo y sólo podías decir 'Ay, gracias'", comenzó su relato Brenda.

La conductora dejó claro que en la década de los 90 no había todo lo que hay hoy en día contra el acoso y lo que sentía la mujer por ese tipo de actos. Brenda confirmó que en aquellos años era la forma en la que se expresaban los hombres. Con esto confirmó que Paco no sólo le coqueteaba a ella, sino que también lo hacía con cualquier otra mujer que se cruzaba en su camino.

"Paco no nada más me coqueteaba a mí, le coqueteaba a todas las que estaban a su alrededor... Cómo no te vas a sentir incómoda con alguien que te está diciendo: 'qué guapa (se acerca a acariciarle el brazo a Suriel)' y que esto y que el otro", expresó.