"Me hace ver como prepotente y mojigato": Mario Bezares estalla contra Luis Gerardo Méndez por su actuación en "¿Quién lo mató?"

Mario Bezares se puso nuevamente en el ojo del espectáculo después de sus recientes declaraciones sobre el caso de Paco Stanley. En entrevista con Yordi Rosado, junto con su esposa Brenda Bezares, asistieron como invitados al canal del presentador donde hablaron sobre la serie "¿Quién lo mató?" que retrata cómo vivieron la muerte del famoso conductor mexicano asesinado el 7 de junio de 1999.

El conductor se sinceró por primera vez a profundidad sobre la serie, por su parte, a pesar de que Brenda no vio la serie mostró su pensar y aprovecharon para aclarar algunos temas polémicos que se retrataron en la producción audiovisual pero que según ellos no fueron ciertos y simplemente son ficción.

Seguir leyendo:

El día que Cristian Castro se desahogó con Paco Stanley por ser 'nepo baby': VIDEO

"Movió muchas emociones": Paul Stanley habla por primera vez de la visita de Mario Bezares al programa Hoy

Por primera vez después del estreno de la serie de Prime Video, Mario mostró su pensar sobre la actuación que tuvo el actor Luis Gerardo Méndez, quien lo interpretó en la serie "¿Quién lo mató?". Al respecto estalló contra él y refirió que lo hizo verse muy mal, como una persona grosera y dependiente de Paco Stanley, cosa que señaló fue totalmente mentira.

"Muy mal, me hace ver como una especie de 'mojigato', me hace ver como una persona prepotente, que se me sube la fama y que trato mal a Benito. Me ver como una persona que soy totalmente dependiente de este personaje y no es cierto, nunca he sido grosero", indicó.