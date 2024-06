Tania Rincón le dedica ofrenda a su amiga fallecida, María Reneé Núñez, primera ganadora de La Isla

El pasado 13 de junio se anunció el lamentable fallecimiento de María Reneé Nuñez la primera ganadora del reality de La Isla, quien además era muy amiga de Tania Rincón, así como de muchos conductores de TV Azteca. Después de dos semanas, la conductora se reunió con su grupo de amigas para recordarla y además le colocó una emotiva ofrenda.

La noticia de la muerte de María Reneé generó expectativa en el medio del espectáculo, especialmente porque no se dieron a conocer detalles de su partida, además de que era una mujer de apenas 34 años de edad dedicada a los deportes. Pero sus seres queridos como la presentadora fueros quienes más resintieron su fallecimiento.

La conductora del matutino Hoy compartió una serie de fotos en su cuenta de Instagram recapitulando las actividades que realizó el fin de semana, sin embargo, aseguró que más que unas simples imágenes eran momentos cargados de emociones. En la publicación se observa que vivió emotivos momentos en familia pero también con sus amistades.

Tania se reunió el fin de semana con dos exbailarinas de Venga la Alegría, quienes además eran amigas de María Reneé. Tania, Cindy Marchena y Mariana se reunieron para recordar la época en la que mantuvieron una amistad muy cercana y también para recordar a su amiga fallecida a quien Rincón colocó una emotiva ofrenda en su casa con su fotografía, una pintura y flores.

A través de su cuenta de Instagram, Tania publicó unas fotos junto a su amiga María Reneé Núñez y se puede ver que eran muy cercanas. Junto a las imágenes le dedicó unas emotivas palabras de despedida y recordó algunas anécdotas junto a ella, por lo que se puede ver lo unidas que eran.

"Mi treasure, mi Rana Rene, mi Maria ahora ya descansas te pienso con mucha luz y toda la paz. Me quedo con toda la alegría que me dabas con tus ocurrencias, con tus bailes, cómo nos atacábamos de risa cuando me buscabas la mirada bailando. Tan única, tan creativa, tan solidaria tan tú, María hermosa. Siempre vas a vivir en mi corazón. Descansa en Paz María René", escribió en el post