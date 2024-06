Tania Rincón defiende la relación de Ángela y Christian Nodal: "debería ser algo que celebrar"

Tania Rincón se une al grupo de celebridades que defienden la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal. La conductora mostró su apoyo a la nueva pareja y dejó claro que la sociedad los ha juzgado de manera errónea, cuando las personas deberían celebrar el amor entre dos personas.

Hace apenas unos días que Nodal y Aguilar confirmaron su romance y no dejan de ser el tema de conversación en todos los medios. Esta vez fue en un programa de radio donde labora la excondutora de TV Azteca y todo parece indicar que Rincón no está a favor de los comentarios de odio que le han hecho a la joven cantante.

Seguir leyendo:

El papá de Christian Nodal reacciona al beso que le dio su hijo a su novia, Ángela Aguilar: FOTO

Ángela Aguilar y Nodal: aseguran que detrás de su noviazgo existe un millonario negocio, Pepe Aguilar sería beneficiado

Rincón no está a favor de los comentarios de odio que le han hecho a la joven cantante | Foto: Instagram @taniarin

Tania Rincón defiende el noviazgo entre Ángela Aguilar y Christian Nodal

Durante su programa de radio "La Caminera", los presentes hablaron sobre la relación entre los cantes de regional mexicano y se fue contra las personas que han criticado su romance. Incluso tachó a esas personas de doble moral, pues señaló que recientemente todos salieron a dar la cara por Lucerito y ahora todos se han lanzado contra Ángela.

"Se me hace muy injusto, muy injusto, somos doble moral. Con tantas noticias tan malas que recibimos todos los días, que alguien encuentre el amor debería ser algo que celebrar y no tendríamos nosotros que por qué meternos pero como no tenemos una vida es más fácil estar buscando", dijo.

Quienes coincidieron con ella fueron los conductores Fer Gay y Fran Hevia, ambos señalaron que aunado a eso el machismo se había encargado de atacar solo Ángela, mientras que al cantante de "Botella tras botella" no le hicieron las mismas criticas. Por lo que aclararon que no se trata de buscar culpables sino de no meternos y hacer malos comentarios.

Tania Rincón celebra cita romántica en concierto de Nodal

Al final de la conversación, Tania reconoció que tanto Ángela como Christian son grandes artistas y que eso sería lo único que debería importarnos. La presentadora de Hoy acudió recientemente al concierto de Nodal y señaló que fue un show espectacular, pero más aún porque fue muy bien acompañada.

Rincón acudió al concierto llevado a cabo en el Auditorio Nacional junto a su novio Pedro Pereira, con quien estuvo coreando todas las canciones del intérprete. Durante la cita romántica no dudaron en mostrar el amor que se tienen y lo felices que están de ser pareja.