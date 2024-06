¡Otra pelea en Hoy! Andrea Escalona ahora se fue con todo en contra de Tania Rincón

Los pasillos de Hoy se han vuelto a inundar de rumores y tensiones entre sus conductores, revelando que la relación entre conductores sigue fracturada y la realidad está muy alejada a la supuesta armonía que se muestra en pantalla. En esta ocasión, el centro de la controversia está una vez más Andrea Escalona, pero ahora junto a Tania Rincón, quienes protagonizan la nueva polémica de la emisión matutina.

Cabe recordar que esta sería la segunda pelea entre los conductores del programa Hoy en menos de dos meses, y en ambas está involucrada la sobrina de la productora Andrea Rodríguez, esta vez “La Escalona” como también le dicen de cariño habría estallado debido a un patrocinio.

¿Siguen los problemas en el programa Hoy?

Foto: IG @taniarin

¿Por qué se pelearon Andrea Escalona y Tania Rincón?

De acuerdo con Dael Quiroz, youtuber conocido como “El Argüenderito”, reveló que nuevamente la polémica y las discusiones llegaron al foro del programa Hoy, el descontento de Andrea Escalona hacia Tania Rincón parece tener sus raíces en un acuerdo comercial.

Según lo que ha trascendido, Escalona hacía una única mención (patrocinio) desde que ingresó al programa Hoy, lo que representaba un ingreso adicional para la conductora. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando dicho patrocinador decidió optar por Tania Rincón como su nueva imagen para el programa.

¿Qué pasó entre las conductoras?

Foto: IG @taniarin

Este cambio hizo que Escalona enfureciera, pues además de ya no aparecer a cuadro, también se vieron afectados sus intereses económicos ante esta decisión. La conductora, según lo relatado por fuentes cercanas al programa, habría expresado su molestia directamente a Rincón, culpándola por la situación. No obstante, la respuesta de Tania no se hizo esperar, defendiéndose y señalando que ella no tenía injerencia en las decisiones de los patrocinadores.

¿Qué dijo Tania Rincón sobre los reclamos de Andrea Escalona?

Tras los supuestos fuertes reclamos de Escalona a Rincón, la conductora nacida en La Piedad, Michoacán, pidió a la sobrina de la productora irse a quejar directamente al patrocinador, deslindándose así de cualquier responsabilidad en el asunto.