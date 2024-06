“Es una fricción natural": Raúl Araiza revela la verdad de la supuesta pelea entre Tania Rincón y Andrea Escalona en "Hoy"

¿Andrea Escalona y Tania Rincón no se llevan bien? Desde hace unos días surgió la versión de que ambas se pelearon en “Hoy”. Fue Dael Quiroz, youtuber conocido como “El Argüenderito”, comentó que ambas presentadoras tuvieron sus roces por un acuerdo comercial, aunque ninguna de las partes se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, Raúl Araiza, compañero de ambas, aclaró el tema en una entrevista para medios.

No es la primera vez que algo así se dice. Hace un par de meses también se dijo que “La Escalona” había tenido una discusión con otro miembro del programa “Hoy”. Lo cual dio para que en redes sociales se hablara mucho. Sin embargo, esto no se confirmó. “Andy” es sobrina de la productora Andrea Rodríguez.

La situación no habría sido tan grave. Foto: @andy_escalona / Instagram.

¿Qué dijo Raúl Araiza sobre el “pleito” entre Andrea Escalona y Tania Rincón?

Araiza no desmintió lo ocurrido, pero sí precisó que no es tan exagerado como se quiere hacer ver en algunos sitios: “Hay discusiones, pero no, el programa ya tiene rating (en referencia que pudiera ser inventado)... Son discusiones reales, como los hay entre ustedes, idénticas…”, comenzó, según se ve en un video subido por Berenice Ortiz.

“Es una fricción natural por el tiempo que pasamos junto. Es una familia, hay roces. Es normal, somos una familia, es normal. Siempre ha habido chismes, pero lo importante, lo fuerte, los secretos entre colegas esos nunca han salido”, agregó el también conductor.

¿Por qué se “pelearon” Tania Rincón y Andrea Escalona?

Supuestamente Escalona se habría molestado porque desde que llegó a “Hoy” sólo tenía un mención, la cual significa que tenía un ingreso extra por el patrocinio, pero éste habría decidido optar mejor por Rincón, lo cual la habría hecho enojar y así se lo habría hecho saber a Tania, quien se habría defendido y señalado que ella no tendría nada que ver en esa decisión.

Siempre da de qué hablar. Foto: @andy_escalona / Instagram.

“Andrea Escalona va y le reclama a Tania Rincón. Tania Rincón evidentemente le dice: ‘A mí qué me dices, yo no fui a buscar al patrocinador, yo no fui a hacerle una propuesta, yo no fui a convencerlo, en la vida lo he visto en persona, es una decisión que en todo caso tendrías tú que reclamar directamente al área de ventas o directamente ir a reclamarle al cliente’, así que argüenderitos esa Andrea Escalona tan conflictiva como siempre, ¿cuál es la novedad?”, sostuvo Dael Quiroz.