Revive la rivalidad: Carin León revela que no piensa en colaborar con Nodal, "con él no tengo contacto"

Carin León es uno de los grandes exponentes de la música regional mexicana. Sus canciones han hecho que millones de personas en el mundo entero bailen y canten al ritmo de México. Una de las grandes virtudes del nacido en Hermosillo a lo largo de su carrera es que le gustan las colaboraciones, para prueba la canción con Maluma y con muchos otros artistas, pero hay uno con el que no tiene pensado trabajar, al menos por ahora.

El intérprete de 'Mi primera cita' acudió a una entrevista con 'El gordo y la flaca' donde se tocaron infinidad de temas. Uno de ellos tenía que ver con una colaboración con Christian Nodal. El poder juntar a dos de los grandes exponentes del regional mexicano suena increíble, pero parece imposible de realizarse. Carin León aseguró que con él no va a trabajar.

Carin rechaza a Nodal en 'El gordo y la flaca'

Carin León asegura que no trabajará con Nodal

El cantante de 34 años está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera, por lo que su nombre suena en todos lados. Después de sacar su último álbum, el de Hermosillo tiene claro cuál es la fórmula para conquistar al público mexicano y a todos los disfrutan del regional mexicano: canciones buenas y colaboraciones importantes con diferentes compañeros de la industria. Dentro de este punto tiene claro con quien no quiere trabajar, con Nodal.

Carin no dudó en negar, una vez más, la posibilidad de trabajar con el ex de Belinda. Ahora fue tras la pregunta que le realizaron en la entrevista con 'El gordo y la flaca'. El cantante aseguró que no tiene ningún tipo de contacto con Nodal y que no piensa colaborar con él. Esta declaración volvió a hacer que los fans de ambos recordaran la enemistad que hay entre los dos.

"No, con mi compa Christian no. La verdad no tengo comunicación", dijo.

Carin León asegura que no tiene ningún contacto con Nodal

Se tiene que recordar que hace poco Christian recordó que le rechazó una canción a Maluma porque era un tema comercial y no algo profundo. En dicha declaración, el cantante de 'Botella tras botella' dejó claro que el tema que le rechazó al colombiano terminó grabándola Carin León con el de Medellín.

Carin lanzó su último álbum

El de Hermosillo sacó hace una semana su nuevo álbum en todas las plataformas digitales. 'Boca chueca, vol.1' Este disco se presentó casi seis meses después de que estrenara 'UVV Vol.8' donde presentó 'Nos extraño junto a la Banda MS. Ahora, en este nuevo álbum trajo una mezcla de géneros y colaboraciones que se esperan sean del agrado de todos sus fans.

'Boca chueca vol.1' tiene 19 temas donde se podrán escuchar colaboraciones con artistas de la talla de: Kane Brown, Leon Bridges, Pepe Aguilar, Bolela y Panteón Rococó. Las canciones ya comenzaron a hacer viral en redes sociales, por lo que se augura un gran éxito para el sonorense.