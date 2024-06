Tania Rincón: ¿comprende a Ángela Aguilar?, esto opina de las críticas a su relación con Nodal

La relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar sigue dando de qué hablar, pues los usuarios de redes sociales están ensañados con ellos y cada movimiento que hacen se les recrimina. Ahora, Tania Rincón opinó sobre cómo ella ha afrontado las críticas por su vida amorosa, luego de su divorcio con Daniel Pérez, una situación similar a la que han pasado los cantantes mexicanos.

Y es que Nodal y Aguilar están en el ojo del huracán porque apenas el pasado 23 de mayo él anunció por sus redes sociales que ya no tenía una relación con la cantante argentina Cazzu, pero pocos días después, el 10 de junio, comenzó una nueva relación con Ángela Aguilar. Él ha dicho nunca le fue infiel a la madre de su hija Inti y que su relación terminó en buenos términos.

¿Se identifica Tania Rincón con Ángela Aguilar?

En entrevista para medios, Rincón fue cuestionada sobre cómo es que lleva que la gente y los medios tengan mucho interés sobre su vida amorosa, como es el caso de Ángela Aguilar y Christian Nodal, a lo que ella mencionó que: “Digamos que las opiniones vienen presupuestadas, o son parte de tener un trabajo como este… Al final del día yo comparto muchas cosas en redes sociales… Lo que comparto no espero que la gente lo entienda… yo lo hago todo desde el amor”, dijo.

Y es que ella ha sido muy cuestionada por llevar una relación cordial y cercana con Daniel, pues el el padre de sus hijos, “no solo lo hacemos por los niños, lo hago porque tengo un cariño enorme por él, lo voy a querer y respetar, no espero que la gente lo entienda o apoye, la gente que me conoce sabe cuál es mi relación, sabe como me conduzco con las demás personas, para mí es lo verdaderamente importante”, concluyó, según se ve en un video subido por el canal “Qué buen chisme”.

¿Qué pasó con el matrimonio de Tania Rincón?

A principios de 2023, Rincón se separó de Daniel Pérez, después de 11 años de matrimonio y tener una niña y un pequeño. La noticia sorprendió porque sus compañeras, Andrea Legarreta y Galilea Montijo también terminaron relaciones. Ella ha mencionado que su relación terminó no por falta de amor, sino porque ambos querían y buscaban cosas diferentes. Ahora tiene una relación con Pedro Pereyra, un productor de tv.