¿Camilo le fue infiel a Evaluna? Usuarios afirman que hubo coqueteo con la esposa de su cuñado

En una reciente entrevista en el podcast "Pensándolo Bien, Pensábamos Mal", el renombrado cantante colombiano Camilo se encontró en el centro de una controversia, ya que durante la conversación, realizó comentarios que fueron interpretados por muchos como coqueteo hacia Stefi Roitman, la esposa de su cuñado Ricky Montaner, justo cuando su esposa Evaluna, está esperando su segundo hijo.

Usuarios acusan a Camilo de coquetar con Stefi Roitman

Durante la entrevista, Camilo compartió su primera impresión sobre Stefi Roitman. "Cuando la conocí, pensé que era muy guapa, pero no interesante," confesó. Sin embargo, sus percepciones cambiaron rápidamente al interactuar con ella. "Me di cuenta de que era carismática, amable e inteligente, cualidades que no siempre asocio con mujeres tan atractivas," agregó.

Estas declaraciones provocaron una oleada de críticas en las redes sociales, donde muchos internautas interpretaron sus palabras como un intento de coquetear con Roitman. "Las mujeres guapas a veces no son tan interesantes, porque uno dice mientras más guapa, menos interesante y menos profunda," expresó Camilo, lo que generó una reacción negativa inmediata.

Por su parte, Stefi Roitman, quien se encontraba presente en la entrevista, recordó con una sonrisa la primera vez que conoció a Camilo en Barcelona, España y a diferencia de él, Roitman no tuvo impresiones negativas iniciales. "Acepto que Camilo haya tenido prejuicios sobre mí," dijo Stefi, mostrando comprensión hacia los comentarios del cantante.

Esta situación, sin duda, será recordada como un ejemplo de los desafíos que enfrentan los famosos al balancear su vida personal y profesional.

Fotografía: Instagram/@camilo.

La entrevista rápidamente se volvió viral, con miles de comentarios en plataformas como Twitter (ahora X) e Instagram, en donde varis usuarios criticaron a Camilo por sus estereotipos sobre la apariencia y la profundidad de las mujeres. Algunos incluso insinuaron que sus palabras eran una forma disimulada de coqueteo, lo que generó un debate sobre el respeto y la ética en las relaciones familiares.

Hasta el momento, ninguno de los implicados se ha posicionado al respecto, pero las y los fans de Evaluna rápidamente han reaccionado a las polémicas declaraciones. Pero a pesar de la controversia, muchos fanáticos de Camilo han salido en su defensa, destacando su trayectoria y el impacto positivo de su música.

La unidad y el apoyo mutuo serán esenciales para superar este momento y continuar con su exitosa carrera artística y personal.

Fotografía: Instagram/@camilo.

¿Quién es Camilo?

Camilo Echeverry, conocido artísticamente como Camilo, ha logrado consolidarse como uno de los artistas latinos más influyentes de la última década. Con éxitos como "Tutu" y su álbum "Por Primera Vez," ha conseguido numerosos reconocimientos, incluyendo un Latin Grammy a la Mejor Canción Pop y varias nominaciones al Grammy, ya que su estilo único y su capacidad para conectar emocionalmente con su audiencia le han permitido alcanzar el estrellato internacional.