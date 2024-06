Con su gente y en su casa, Larry Hernández realiza mega concierto en Sinaloa para recordar sus inicios y agradecer a sus millones de seguidores

Larry Hernández cumplió uno de sus grandes sueños, el cantante de regional mexicano logró llevar un espectáculo de primer nivel a su querido pueblo Estación Obispo, Sinaloa, la comunidad a la que llegó con tan solo tres años y que lo vio crecer como hombre y como artista.

La famosa estrella y uno de los pioneros del movimiento alterado y de los corridos, se dijo muy contento de esta gran oportunidad que le brinda la vida y sobre todo de que gracias al apoyo de su gente ahora puede festejar más de 25 años de carrera, pues durante el próximo mes de noviembre sumará uno más.

Sigue leyendo:

Alfredo Olivas y Julión Álvarez desmienten fecha de "Prófugos del Anexo" en la ciudad de Guadalajara

Larry Hernández pide disculpas tras humillar a su trabajador en público: "reacciono sin pensar"

La presencia de la estrella en la comunidad emocionó a su gente quienes desde días antes buscaban la mejor oportunidad para tomarse alguna fotografía con el famoso, mientras que a Larry Hernández lo hizo recordar todos los pasajes que atesora con nostalgia, así como también tuvo la oportunidad de abrazar a su familia y saludar a la gente con la que creció.

Larry Hernández se presentó con gran éxito ante más de 5 mil personas que arribaron a su querido Estación Obispo desde todos los municipios de Sinaloa, así como también de Estados Unidos. El espectáculo que se vivió desde la cancha de la Unidad Deportiva, sitio en donde de niño corrió descalzo y se aventó varios goles en la cancha de fútbol según contó, fue para él una gran satisfacción como artista según contó en entrevista para El Heraldo de México.

El concierto de Larry Hernández fue el más grande en la historia de toda la región, un show en el que se vivieron sorpresas para los asistentes, entre las que destacan fuegos artificiales, un gran escenario con tecnología de lujo, robots, pantallas de primer nivel, una alfombra roja y un desfile de invitados especiales, más de 50 artistas en escena con el que no escatimó en gastos e invirtió más de 100 mil dólares.

Los artistas que también estuvieron presentes en el evento para llevar a cabo una participación musical son la agrupación La Pipol, el cantante e influencer Beto Sierra, Giovanny Ayala y músicos de La Ventaja, que disfrutaron junto a Larry Hernández el gran escenario y se llenaron con los aplausos de los asistentes.

Así como Larry Hernández estuvo acompañado de grandes artistas, quienes estuvieron ahí para apoyarlo en todo momento fue su familia; su esposa Kenia Ontiveros, su madre, hermanos, sobrinos y los amigos con los que alguna vez compartió en la escuela o alguna travesura en el salón.

Larry Hernández es una estrella con millones de fanáticos que apoyan su carrera, con otros más que lo critican, con fama desde hace 25 años y con una gran fortuna producto de su arduo trabajo, pero comentó que lo que lo mantiene en su centro y siempre humilde es saber que es una carrera de sube y baja.

“Entender que esto sube y baja y lo más importante es saber que todas las personas que te topas cuando vas para arriba son las mismas que te topas cuando vas para abajo, entonces lo que tenemos que hacer es ser el mismo, me concentro mucho en no perder la esencia y que no se me metan cosas en la cabeza”, describió Larry Hernández sobre su fama y mantenerse humilde.