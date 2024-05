Larry Hernández pide disculpas tras humillar a su trabajador en público: "reacciono sin pensar"

Fue a mediados del mes de mayo cuando el cantante de regional mexicano Larry Hernández se vio involucrado nuevamente en una polémica, esta vez luego de haber maltratado y humillado a uno de sus trabajadores ante miles de personas mientras el intérprete ofrecía un show, debido a sus malos tratos el público decidió cancelarlo y muchos ingenieros de audio se han negado a trabajar con él.

Debido a lo anterior es que Larry Hernández ha tenido diversas dificultades para sus presentaciones, incluso, hay quienes aseguran que ha tenido que cancelar diversos shows porque no tiene el equipo completo para presentarse, debido a esto es que el cantante México-Americano ya salió a disculparse en sus redes sociales.

El cantante salió a disculparse con su público.

Foto: IG @akiofm

Fue a través de sus redes sociales que el cantante de corridos decidió disculparse con su público por lo sucedido hace unos días durante una presentación en donde gritó, humilló y hasta una seña obscena le hizo a uno de sus trabajadores en pleno show en vivo. Todo esto quedó grabado, por lo que este desplante se viralizó.

Debido a lo anterior es que muchos ingenieros de audio que han trabajado con Larry Hernández comenzaron a unirse y así pidieron a sus colegas no trabajarán más con él, además de esto, el público en redes sociales también se unió y lo cancelaron por maltratar a su trabajador.

Y es que, de acuerdo con lo que se lee en redes sociales, no sería la primera vez que el intérprete de temas como “Dicen y Dicen”, “La Voladora”, “El baleado”, entre otras más, trata mal a su personal de trabajo; ante esto es que éste ya escribió una breve disculpa a sus seguidores.

“Damas y caballeros buenos días a veces reacciono sin pensar en lo que digo y hago. He fallado y no necesito que me lo recuerden para ser consciente de eso. Quizás no me puedan perdonar ahora si creen que es lo correcto o no, cualquiera que sea su decisión, la aceptaré todos nos equivocamos en algún punto de nuestras vidas”, se lee en la disculpa del cantante.