Se activan en Palacio Nacional

A TRES DÍAS de que Donald Trump regrese a la Casa Blanca, expertos mexicanos en comercio internacional tienen opiniones encontradas sobre la postura que debe adoptar Claudia Sheinbaum para encararlo.

Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador

(Créditos: El Heraldo de México)

Unos consideran que sus amenazas son “baladronadas”, porque imponer aranceles equivaldría a darle el tiro de muerte al T-MEC, y por el golpe inflacionario que asestaría a sus propios gobernados.

Pero hay otros más pesimistas, que están convencidos que esas mismas amenazas van en serio y que México no tiene ni negociadores de altura ni temas qué negociar para contrarrestar las advertencias.

Unos creen que la mejor estrategia no es confrontarlo directamente, sino contenerlo, con una combinación de diplomacia, lobbying y firmeza, cuando se trate de defender los intereses nacionales.

Que es un tema de pragmatismo: que es cuestión de estar vigilantes, comprender el contexto, buscar los puntos de coincidencia ideológica y reaccionar en el momento adecuado.

Marcelo Ebrard

(Créditos: El Heraldo de México)

Muchos confían en los oficios de Marcelo Ebrard, al que le reconocen habilidad y capacidad para negociar bajo presión, por la experiencia de lidiar seis años con Andrés Manuel López Obrador.

Pero también es cierto que México necesita, más que un buen negociador, una estrategia sólida y un equipo que lea los complejos retos del comercio internacional a partir de la nueva visión de Trump.

Una táctica podría ser responder los aranceles con aranceles “quirúrgicos”, es decir: aplicarlos de manera estratégica y enfocada, sin afectar las cadenas de suministro más sensibles.

Las repercusiones económicas pueden ser significativas y, en el largo plazo, lo que podría terminar disciplinando a Trump no es una medida arancelaria de México, sino el comportamiento de los mercados globales.

La postura oficial de la Presidenta Sheinbaum es que su equipo de gobierno no iniciará negociaciones con sus pares “Trumpistas” hasta que no asuman formalmente sus respectivas posiciones.

Juan Ramón de la Fuente

(Créditos: El Heraldo de México)

Esa es la recomendación que le hizo el canciller Juan Ramón de la Fuente, pero la realidad es que ya están tendidos los puentes, tanto con el millonario de Mar-a-Lago, como con su Jefa de Gabinete, Susie Wiles.

En Palacio Nacional ya se trazó una ruta de acercamiento con Trump que no se sabe si será efectiva, pero al fin y al cabo, una puerta, más allá del intercambio de dichos que se oyen en las conferencias mañaneras.

El nombramiento del próximo embajador de México en Washington, que podría ser tan próximo como la siguiente semana, será el mensaje que el gobierno de la 4T envíe al nuevo inquilino de la Sala Oval.

Roberto Velasco

(Créditos: El Heraldo de México)

Puede ser un moderado, en la línea de Ebrard, cuyo candidato es el actual jefe de la Unidad para América del Norte, Roberto Velasco; o uno que represente el ala dura que encabeza el Coordinador de Asesores de la Presidencia, Jesús Ramírez.

En esa lógica, podría ser el actual asesor político de la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia y ex ministro de la Oficina de México ante el Consejo de Europa, José Alfonso Suárez del Real.

AYER BIRMEX, QUE dirige Iván Olmos, hizo un evento al que invitó a los supuestos proveedores de claves únicas. Y “supuestos”, porque en el caso de algunos fabricantes que ya tienen vencidas las patentes y que podrían participar según el acuerdo publicado el 4 de diciembre, en el que se determinó admitir fábricas de la Unión Europea o productos con el reconocimiento de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos, no fueron considerados ni invitados en la primera ronda. Los productos cuyas patentes se vencieron el año pasado aún están clasificados como claves únicas. Sin embargo, los mercados de Europa, Japón, Australia y Estados Unidos, ya cuentan con productos que se están comercializando en esos países, pero Birmex aún no actualiza su base de datos de claves únicas. Lo que está pasando ahora es que el subsecretario de Salud encargado de la compra, Eduardo Clark, está llamando a los laboratorios que quedaron fuera sin fundamento legal para decirles que no se inconformen, que no presenten amparos, y a cambio les asignarán claves desiertas y claves únicas.

Eduardo Clark

(Créditos: El Heraldo de México)

Y es que lo que más le preocupa al gobierno federal es que se le venga una avalancha de inconformidades. El plazo para que éstas queden sin efecto es el próximo lunes, de ahí la estrategia de contención de Clark. Hay más de 120 medicamentos en las instituciones de salud que ya no cuentan con inventario para surtir las recetas los próximos 15 días. Caerán en desabasto al menos 250 claves antes de un mes. Y lo que la autoridad está intentando es decirle a los ganadores de la compra consolidada que les ayuden a surtir ya. Pero pues aún no hay fallos oficiales y muchos en la industria ya preparan sus inconformidades en lo que para ellos es el proceso más de compra cuestionado en la historia de las “consolidadas”.

Juan José Padilla

(Créditos: El Heraldo de México)

ESTE MIÉRCOLES EL Aeropuerto Internacional de la CDMX (AICM), que dirige el contralmirante José Ramón Rivera Parga, cerró la recepción de propuestas para modernizar los filtros de seguridad para las Terminales 1 y 2. La adquisición de esos equipos de seguridad son parte del proyecto de remodelación y rehabilitación de la principal terminal aérea del país que anunció el director del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, el almirante en retiro Juan José Padilla Olmos, y en el que se estiman invertir unos ocho mil millones de pesos este año para tenerlo listo para la próxima Copa del Mundial de Futbol. Vamos a ver si tanto Rivera como Padilla logran sacudir a los sobrinos del ex secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán. Nos referimos a Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna, que controlan todos los negocios alrededor de dicho recinto. Le platicaba semanas atrás que los hermanos colocaron desde el sexenio pasado a los capitanes José López Ferra y Hugo Daniel Fierro en las posiciones más sensibles del AICM. El primero es subdirector de Seguridad, y el segundo, Gerente de Seguridad. Son señalados de entregar contratos discrecionalmente a la empresa Segtec. Pues bien, esta firma es una de las que ya está dentro de la licitación para modernizar los filtros de seguridad y habrá que ver si los dos capitanes la vuelven a favorecer. Segtec fue señalada en el gobierno de Felipe Calderón de haber vendido sistemas de detección de drogas y explosivos que eran de juguete. Le pagaron cientos de millones de pesos por equipos que no sirvieron. Atentos si el nuevo secretario, Raymundo Pedro Morales, los mantiene o los releva.

André Georges Foullon

(Créditos: El Heraldo de México)

Y A VER si los releva, como ya está sucediendo en otras áreas. Y es que esta semana hubo cambios importantes en la Dirección General de Modernización, Equipamiento e Infraestructura Aduanera que estuvo a cargo de un marino y en su lugar entró un civil, José Muñoz Cota Callejas. Pero el nombramiento no fue afortunado porque es señalado de operar para Juan Carlos Madero y Alejandro César Reyna, dedicados al tráfico de combustibles. Éstos controlaron también al ex director de esa área, José Marcos García Nieto, esposo de la hija de la pareja sentimental de Manuel Bartlett, y a Alejandro César Reyna Carrillo, ex director de Tecnologías de las Aduanas. Al parecer, el general André Georges Foullon, director de la Agencia Nacional de Aduanas de México, está dándoles el control nuevamente de esa área tan sensible, donde la corrupción ha sido manejada a diestra y siniestra por este grupo. ¿Cuál será la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum para las aduanas?

POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE

EEZ