Regresa Peso Pluma con Jimmy Fallon y se confiesa, ¿de dónde sacó su corte de cabello?

Peso Pluma, uno de los más grandes cantantes de corridos tumbados actualmente, se lanzó a la aventura de la televisión en los Estados Unidos, y de nueva cuenta se presentó con Jimmy Fallon en su programa nocturno, visto no solamente por todo su país de origen, también a través de canales de paga en muchos otros países, incluido México.

Y no es todo, es uno de los programas más populares en redes sociales como YouTube, por ejemplo, por lo que la exposición que se logra en estos espacios suele ser inmensa, y catapulta a las nuevas estrellas o termina por consagrar a las leyendas. En este caso, Peso Pluma se enfrentó a las preguntas de Jimmy Fallon, y vivió uno de los momentos más divertidos de la saga.

Paso Pluma regresó por su revancha con Jimmy Fallon

Peso Pluma fue la estrella de la noche. Crédito: Instagram / @fallontonight

"De hecho es un misterio; un día me cortaron el pelo en Medellín, Colombia, hice un video ahí cuando empezaba mi carrera y ellos de hecho lo hicieron todo mal; cuando me vi en el espejo, me di cuenta de que realmente no estaba tan mal, así que me lo dejé, de pronto todos los niños estaban locos por eso, así fue como pasó", dijo durante el segmento que provocó múltiples risas en los asistentes.

"No lo quiero más", dijo en entrevista con la más grande de la televisión internacional cuando le preguntaron si es consciente de que todos los niños quieren su corte.

De manera inmediata, Jimmy Fallon sacó debajo de su escritorio una peluca que tiene el mismo estilo de Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real del cantante, y provocó las risas de todo el público, del propio artista, y desató cientos de memes y comentarios en las redes sociales.

Peso Pluma invitó a Eslabón Armado a presentarse con Jimmy Fallon

Peso Pluma tuvo una nueva oportunidad de presentarse en el programa, luego de que la primera vez lo criticaran por no invitar a los colaboradores de su canción "Ella Baila Sola", que era Eslabón Armado. En esta ocasión si los llevó con él como parte de su nuevo dueto llamado "La Durango".

No solamente estuvo en el foro para una entrevista por primera vez, también se aventó el mencionado tema, y dejó ver algunos tatuajes que lleva en los brazos, por ejemplo, el retrato de "Cara Cortada" o "Scarface", que es uno de los papeles de Al Pacino como narcotraficante en la película del mismo nombre.