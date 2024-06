¿Nodal nervioso? Maryfer Centeno analiza mensaje del cantante y la FOTO abrazando a Ángela Aguilar con la que se confirmó la relación

Tras semanas de rumores en las que fans especulaban que Christian Nodal estaría protagonizando un romance con Ángela Aguilar, finalmente la "princesa del regional mexicano" confirmó en exclusiva para la revista "Hola USA" que sí están juntos y que no se trata de nada nuevo, sino de un amor que se vio pausado en el pasado y que está listo para darse. Tras este anuncio, el mundo del espectáculo estalló en memes y reacciones, una de ellas es la de Cazzu y la de la grafóloga Maryfer Centeno.

Maryfer Centeno analiza a Christian Nodal tras defender a Ángela Aguilar

Luego de las duras críticas en contra de la hija de Pepe Aguilar, a quien incluso llegaron a comparar con Karla Panini por supuestamente ser la tercera en discordia entre la relación de Nodal con Cazzu e incluso con Belinda, el intérprete de regional mexicano reapareció en Instagram con un video para esclarecer los hechos y callar los chismes y especulaciones. Mientras daba detalles de su nuevo noviazgo y negaba una infidelidad, se vio visiblemente nervioso, al menos así lo dijo Maryfer Centeno.

Su postura era nerviosa. (Foto: IG @nodal)

"Una postura cerrada, notoriamente nervioso, notoriamente incómodo, en algunos momentos muy inquieto. Una postura cerrada son los brazos totalmente cruzados, no permitir ni entrar ni salir, es estar cerrado a la comunicación. Otra cosa que es importante mencionar es que luce enojado y con desesperación", fueron las primeras palabras de la grafóloga sobre el video de Nodal.

De acuerdo con la experta, a lo largo de la grabación también vemos los brazos cruzados de Christian Nodal y no sólo corresponden a una comunicación cerrada, sino que también permiten ver que se está dando a sí mismo un pequeño abrazo para encontrar la calma. Al continuar con el análisis, Centeno precisó que el cantante se rascó la nariz al hablar de su ex, Cazzu, un gesto que representa incomodidad.

"Está nervioso y en algunos momentos hasta parece que tiene gestos de desesperación y enojo. No está cómodo, no está contento y está todo el tiempo en una postura cerrada; se está protegiendo, porque al final del día se siente vulnerado".

Hasta el momento Ángela Aguilar no ha dado declaraciones. (Foto: IG @angela_aguilar_)

Maryfer Centeno destacó que cuando el intérprete de "Adiós amor" sonrió cuando habla de Ángela Aguilar, algo que acompañó con un tono de voz "dulce", así como "sensual". Finalmente, la grafóloga explicó que lo importante del video de Nodal tras confirmar su relación con Aguilar, es que "salió a pedir respeto por Ángela".

Maryfer Centeno habla sobre la FOTO con la que Ángela Aguilar y Nodal confirmaron noviazgo

Horas antes del video anterior, Maryfer Centeno apareció con una primera publicación en la que habló de las fotos publicadas por la revista que confirmó el noviazgo, pero lo que más llamó la atención es que recordó que Ángela Aguilar se decía "fan" de la relación de Christian con Cazzu, con quien tuvo una hija, pero era porque la deseaba.

"Cuando dice 'fan de la relación' no podemos pensar que mintió; tan fan era de la relación que quiso tener una igual o con la misma persona. Imagínate tú, como dicen, tú pide que la vida te lo va a conceder", dijo Maryfer Centeno en su video.

Maryfer Centeno también analizó otros comentarios de la cantante. (Foto: TikTok @maryfercentenom)

En lo que respecta a la postura corporal que los máximos representantes del regional mexicano tuvieron en sus fotos, muy abrazados, añadió: "Vemos en el lenguaje corporal de los dos, no solamente mucho deseo, lo cual queda claro. Cuando alguien te da un beso y cierras los ojos es que tu cerebro se está concentrando en el aspecto sensorial, en sentir y no se está distrayendo con lo visual".

Además, reveló que el rostro de ella en las fotos "es de como cuando te gusta mucho alguien" y a que al estar entre los brazos de Nodal, "parece que está en un momento en el que está verdaderamente extasiada y él está concentradísimo". Finalmente, se lanzó contra el ex de Cazzu: "no le gusta guardar un duelo, termina una relación y rápidamente está con otra persona. Podría ser el miedo a la soledad, sí, pero no lo justifica, al final del día vimos cómo lloró con la canción 'quédate' que podría ser atribuida a Belinda", dijo.