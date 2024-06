Pepe Aguilar reaparece y confirma distanciamiento con Ángela Aguilar al "ignorar" la polémica relación con Nodal

La noticia del día el pasado 10 de junio fue la confirmación del noviazgo entre Nodal y Ángela Aguilar. Las críticas y los mensajes contra la cantante de regional mexicano llegaron al punto de tacharla como 'rompe hogares'. Ahora, después de las críticas y la polémica se hizo presente Pepe Aguilar en redes sociales, pero para sorpresa de muchos no mostró ningún comentario de apoyo a su hija. Esto confirmó que hay un distanciamiento entre los Aguilar.

El cantante de regional mexicano compartió una foto que no tiene nada que ver con lo que le está afectando a su familia, inclusive el mensaje deja entrever que el cantante de 'Por mujeres como tú' solo quería aparecer en redes sociales para mostrar su viaje por Asia y que no está enterado o que no le afecta lo que está ocurriendo en la vida de Ángela y Nodal.

Pepe y Ángela Aguilar se habrían distanciado (IG: pepeaguilar_oficial)

Pepe Aguilar se muestra 'indiferente' ante las críticas a su hija

El intérprete de 'Perdóname' compartió una foto junto a dos Geishas. Pepe aparece en medio de las mujeres con las manos unidas en el pecho dejando ver que se encuentra en paz en su viaje. El mensaje que dejó junto a la foto deja entender que no quiere y no le interesa enterarse de lo que está pasando en México y en la actualidad de Ángela.

"Ya SE que no son de chinas las Geishas OK???... Pero no pude resistir", escribió Pepe para complementar con unas caras de risas.

Este mensaje fue el que dejó claro existe un distanciamiento entre padre e hija, ya que en otras circunstancias se hubiera pronunciado con una foto de ellos juntos o con un mensaje donde exprese su sentir por la situación que aqueja a su Ángela Aguilar en cualquier ámbito de su vida.

Pepe Aguilar sigue con su viaje por China sin preocuparse de lo que dicen de Ángela (IG: pepeaguilar_oficial)

Los fans defienden a Pepe Aguilar

Entre los comentarios que aparecen en la publicación de Pepe se encuentran algunos donde atacan a Ángela y culpan al cantante por lo que hace su hija. Algunos otros, siendo la gran mayoría, defienden al cantante de 'Corazón a medio día', ya que la intérprete de regional mexicano ya es una persona adulta y responsable de sus actos.

"Pero el señor no tiene la culpa de nada. Hizo todo lo posible por darle lo mejor, él no falló como papá, los hijos, cada quien en su rollo", dijo dulcereynaud.

comentario de la foto de Pepe Aguilar en Instagram (IG: pepeaguilar_oficial)

"Ahora eres tío abuelo!! Ya que tu hija se hizo la tía oficial. Tu hija dejó por los suelos a tu familia!!", escribió Carmenliacastillo.

Fan de Pepe Aguilar asegura que Ángela arruinó el prestigio de los Aguilar (IG: pepeaguilar_oficial)

"El papá y mamá no tienen la culpa de las malas o buenas decisiones que toman sus hijos... no sean corrientes, respeten carajo no porque sea su hija tiene que lidiar con el hate que no le corresponde", escribió alainamoo