Modelo italiano asegura que fue despedido por opacar a Kylie Jenner en la MET Gala 2024

La MET Gala es uno de los eventos de moda más importantes del año al que acuden los artistas más destacados del momento tanto en la música como en el cine; sin embargo, la polémica también es parte del momento y en esta ocasión el modelo italiano Eugenio Casnighi se hizo viral tras revelar que habría sido despedido por opacar a Kylie Jenner en la alfombra roja de 2023 cuando fue contratado como su recepcionista.

Modelo quedaría fuera de la MET Gala por opacar a Kylie Jenner

A través de su cuenta de TikTok, Eugenio Casnighi, de 26 años, relató que fue contratado como recepcionista en la MET Gala de los últimos dos años y tan sólo unos días antes de que se concretará la de este lunes 6 de mayo fue despedido bajo el argumento de que lo habría “hecho sobre él” en 2023 apareciendo en todas las fotos de Kylie Jenner.

El modelo italiano Eugenio Casnighi asegura que fue despedido de la MET Gala por opacar a Kylie Jenner. Foto: Captura de pantalla TikTok @eugeni0_

"Me acaban de despedir de la Met Gala. ¿Se acuerdan de mí? Me despidieron porque me volví viral el año pasado. Básicamente me dijeron: 'Lo hiciste sobre ti, así que ya no podemos tenerte trabajando allí. Lo lamento’”, detalló que no había podido hablar antes sobre el tema debido a que existía un acuerdo de confidencialidad y una vez que terminó decidió contar todos los detalles.

Añadió: "El año pasado, me dijeron que iba a estar con Kylie Jenner toda la noche y la ayudé con todo lo que necesitaba (…) Literalmente me dijeron: ‘Te elegimos porque nos gustas más que otras personas para estar con esta celebridad’, pero cuando la gente tomó fotografías de Kylie Jenner por supuesto que terminé en la foto y me culparon”.

Eugenio Casnighi fue modelo en la MET Gala en 2022 y 2023. Foto: IG @eugeni0_

Eugenio Casnighi se hace viral por la MET Gala

Casnighi también compartió el clip de una usuaria en el que aparece al fondo durante una entrevista a Jennie Kim, integrante de Blackpink, durante la alfombra roja de la MET Gala en 2023 como prueba de que se hizo viral de inmediato por su atractivo físico logrando opacar a la integrante de las Kardashian-Jenner.

El joven añadió que, ante lo ocurrido, los organizadores de la MET Gala podrían tomar la decisión de que ningún modelo trabaje en la alfombra roja para evitar que se repita. Una teoría que reforzó la señalar que a uno de sus colegas también lo habían despedido; además, la agencia habría reforzado el acuerdo de confidencialidad prohibiendo a los modelos compartir cualquier tipo de contenido sobre el evento.

Los comentarios no se hicieron esperar y mientras algunos lanzaron burlas, otros mostraron su apoyo al modelo: “Imagínate ser tan guapo que te despiden por eso”, “Creo que es la primera vez que escucho que tener pretty privilege resulta en algo malo”, “Buena pinta, buena voz y buen chisme”, “‘¿Y cuál es tu problema en la vida’, respuesta: ‘Ser guapo’”, “La belleza natural siempre opaca a la artificial”, “La MET Gala ya no tiene tanto impacto”, “Y yo sufriendo porque hay semanas que pasamos sin agua o luz en la colonia”, “Me encanta como el chisme viene a mí”, “Y ustedes que creían que los bellos tenían todo simple”, “Eso te pasa por guapo” y “Problemas que me hubiera gustado tener”.