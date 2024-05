Quién es Mona Patel, la joven tendencia en redes porque en la MET Gala usó un vestido con mariposas “vivientes”

Ayer 6 de mayo fue un día importante para el mundo de la moda porque se efectuó la 76 edición de la MET Gala, evento organizado por la crema y nata de esta industria que lidera Anna Wintour, periodista y directora de Vogue USA. La ceremonia estuvo llena de momentos especiales y uno lo protagonizó Mona Patel cuya identidad pasaba desapercibida antes de que desfilara en la alfombra roja a lado de grandes famosas y musas de la moda.

La joven es tendencia en redes sociales, especialmente en X, red antes llamada Twitter, donde numerosos usuarios no dejan de comentar que su look fue una total sorpresa debido a que portó un vestido con mariposas “vivientes”. Esto hizo recordar que en la moda todo es posible, sobrepasando las creaciones que lucieron otras famosas.

La joven destacó por su vestido con mariposas "vivientes".

Quién es Mona Patel

Tras ser el centro de la atención en la MET Gala 2024 y las redes sociales, surgió la duda de quién es Mona Patel. La joven, quien inicialmente fue señalada como “la mujer misteriosa”, es de Vadodara, Gujarat, India, y se abrió camino en Estados Unidos, forjando una carrera como empresaria y filántropa.

La emprendedora encontró un área de oportunidad en la Universidad de Rutgers, en Nueva Jersey, ya que fue la plataforma para que lanzara su organización sin fines de lucro Couture For Cause mediante la que combina su pasión por la moda con el sueño de ayudar a los demás.

El look lo confeccionaron Iris Van Herpen y Casey Curran.

La historia detrás del vestido con mariposas “vivientes”

Al ser una amante de la moda, Mona Patel tenía claro que la MET Gala sería un gran momento en su carrera. Para asegurarse de que fuera así, apostó por la diseñadora holandesa Iris Van Herpen, quien es la encargada del vestido con mariposas “vivientes”. A su vez, la diseñadora trabajó con el artista Casey Curran, quien diseñó la tecnología del vestido.

“Quería que mi look de debut fuera algo que celebrara mi herencia y también combinara mi amor por la alta costura”, expuso Mona Patel al hablar con Vogue USA de su vestido con mariposas “vivientes”.

El genio detrás del look es el estilista Law Roach.

El look de la activista también es el resultado del trabajo del estilista Law Roach, quien en realidad diseñó el look total. La empresaria colaboró con este experto en moda, ya que por mucho destaca en la industria y Hollywood porque ha vestido a grandes famosas, empezando por su diamante, Zendaya. El experto en moda incluso compartió en su cuenta de Instagram el look de la originaria de la India, destacando que es la chica del momento.