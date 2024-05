De Kendall Jenner a Bad Bunny: los mejores looks de las celebridades en las "after parties" de la Met Gala 2024

Desde el sombrero inspirado en los Tudor del príncipe del reguetón Bad Bunny, hasta el realista colibrí posado en el cuello de la actriz Zendaya, los anfitriones marcaron este lunes la pauta de la noche más importante de la moda: el Met Gala en Nueva York. Sin embargo, el glamour no terminó ahí, ya que en las “after parties” hubo muchas celebridades que deslumbraron con sus atuendos.

Flores, animales y alta costura vintage abundaron en los considerados 'Oscar' de la moda en 2024 en el Museo Metropolitano de Arte, el prestigioso recinto de la Quinta Avenida frente al Central Park que recibe anualmente a una constelación de celebridades vestidas con exceso y extravagancia. La exposición brinda una inmersión en la gigantesca colección del departamento de 33 mil piezas, para revivir aquellas que son demasiado frágiles o desgastadas para usarse, y en medio de una atmósfera de sonidos, olores o imágenes.

Al Met Gala siempre van las celebridades más populares. Foto: AP.

¿Cómo vistieron las celebridades tras el Met Gala?

En un principio, Kendall Jenner sorprendió con un atuendo de la colección de 1997 de Givenchy, pero después optó por un mini vestido con corpiño blanco y con falda blanca, en redes sociales les encantó el atuendo de la socialité y modelo. A Bad Bunny se le vio con un traje de cuero, acompañado de una camisa blanca.

Otra de las que sorprendió fue Emily Ratajkowski, quien usó un “naked dress” de Versace en para la alfombra roja, pero después también llamó mucho la atención con un atuendo transparente con estrellas y un escote, todo en colores azules, negros, morados y grises.

Tradicionalmente, el evento se realiza el primer lunes de mayo y acompaña la inauguración de la gran exposición de "The Custome Institute", que este año lleva por título "Bellas durmientes, el despertar de la moda", abierta al público desde el próximo 10 de mayo y hasta el 2 de septiembre.

¿Qué otras celebridades deslumbraron en los after parties del Met Gala?

Todo un evento global, la Gala del Met tiene sus códigos y una temática de vestuario, a partir de los cuales prestigiosos diseñadores se inspiran para hacer atuendos únicos, a menudo desproporcionados y extravagantes. Y las modelos Louise Jorge y Kornelia Ski no desaprovecharon la oportunidad para deslumbrar en el “after party” con dos vestidos largos en tonos neutros.

Lucieron increíbles. Foto: @louisejorge / Instagram.

La Gala del Met es un sueño para los fanáticos de las celebridades, pero su vocación inicial es filantrópica, pues es la principal fuente de financiación de "The Costume Institute", el departamento de moda del prestigioso museo. Según The New York Times, un lugar en la cena de este año cuesta 75.000 dólares y una mesa completa asciende a los 350 mil . La edición anterior recaudó unos 22 millones de dólares.

